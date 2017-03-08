Visa ve IBM Nesnelerin İnterneti İşbirliğinde

Visa ve IBM otomobilleri ve internet bağlantılı tüm cihazları potansiyel satış noktasına dönüştürüyor

Visa ve IBM Watson’ın işbirliği sayesinde Nesnelerin İnterneti (IoT) önümüzdeki 5 sene içinde 20 milyar cihaza erişmesini sağlanacak.

IBM ve Visa Inc. internete bağlı tüm cihazların Visa’nın kabul edildiği güvenli bir satış noktasına dönüşmesini sağlayan işbirliğini duyurdu. Saatten yüzüğe, elektronik cihazdan, otomobile kadar her türlü cihaza ödeme fonksiyonu yerleştirilmesi konusunda aynı vizyonu paylaşan Visa ve IBM’in işbirliği bu alanda bir ilk olma özelliği taşıyor.

Söz konusu işbirliği IBM’in Watson Nesnelerin İnterneti Platformu’nu Visa’nın dünyada 3 milyar tüketici tarafından kullanılan global ödeme hizmetleri ile biraraya getiriyor. Platform, kurumların dünyadaki milyarlarca adet internet bağlantılı cihaz, sensör ve sisteme bağlanmasını ve böylelikle hayata geçirilebilecek yeni fikirler üretmelerini sağlıyor. Bugün 6.000’den fazla IBM müşterisi bu platformu kullanarak tüketicilerin milyonlarca cihaza bağlanmalarını sağlıyor.

Bu işbirliği kapsamında, kurumlar ödeme fonksiyonunu tüm ürün gruplarına güvenli bir şekilde entegre edebilecekler. Bunu IBM’in Watson Nesnelerin İnterneti Platformu üzerinden ödeme anında gerçek kart bilgisinin yerine sembolik kart bilgisini devreye sokan Visa Tokenization hizmetini kullanarak gerçekleştirecekler. Sonuç olarak IBM ve Visa, 2020 yılına kadar sayısı 20 milyara ulaşması beklenen internet bağlantılı cihazda ödemeleri ve ticareti destekleyecek.

Uzmanlar 2021 yılına kadar 380 milyon internet bağlantılı araba olacağını tahmin ediyor. Bir arabanın ekosisteminin Watson Nesnelerin İnterneti Platformu’na bağlanmasıyla, arabanın sahibi garanti süresinin sona erme tarihi veya değişmesi gereken parçalar gibi bilgilere sahip olabilecek. Bu bilgiyle sadece bir düğmeye basarak parçaların siparişini verebilecek veya servis randevusu alabilecek. Arabayla benzin pompası arasındaki direk bağlantı sayesinde benzin ücretini de arabadan inmeden ödeyebilecek.

Benzer şekilde düzenli olarak koşu yapan bir kişi, fitness cihazındaki kablosuz çip sayesinde koşu ayakkabılarını ne zaman yenilemesi gerektiği ve en iyi modeli, en uygun fiyata hangi mağazalarda bulabileceği konusunda dijital bildirimler alabilecek. Bununla birlikte alışveriş tercihleri doğrultusunda, hava koşullarını da göz önüne alarak beslenme ve spor malzemesi gibi konularda da öneriler alabilme şansına sahip olacak.

Gelecekte bu işbirliği sayesinde, IBM’in tüm IBM Watson Nesnelerin İnterneti Platformu müşterileri IBM Bulut (Cloud) aracılığıyla Visa ödeme hizmetlerine erişebilecek. Sonuç olarak, IBM ve Visa, kurumlara tek tek ulaşmak yerine, müşterilerinin tamamına bu hizmetlere erişim olanağı sağlayacak. Müşteriler de böylelikle kişiye özel alışveriş deneyimleri sunabilecek, tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda proaktif bir şekilde önerilerde bulunabilecek.

Kurumlar, işbirliğinin bir parçası olarak, Visa’nın Tokenization hizmetini kullanarak tüm tüketici bilgilerinin güvende olmasını sağlayacak. Visa’nın Tokenization hizmeti, kart üzerinde bulunan 16 haneli numara, son kullanım tarihi ve güvenlik kodunun yerine geçen sembolik kart bilgisi üretilmesine dayanan ve böylelikle müşteri bilgisini koruyan bir teknoloji. Bu teknoloji sayesinde mobil cihazlarla temassız ödeme yapıldığında otorizasyon sürecinde sembolik kart bilgisi devreye giriyor, böylelikle gerçek kart bilgilerinin açık bir şekilde dolaşması engelleniyor. Visa Ready iş ortaklığı kapsamında, Visa’nın Tokenization hizmetine, token hizmet sağlayıcılarından oluşan bir ağ aracılığıyla erişilebilecek. Visa Ready iş ortaklığı programı, söz konusu üçüncü parti ödeme çözümlerine, Visa’nın endüstri standartlarına ve spesifikasyonlarına uyumunu kontrol ederek onay veriyor. Bu sayede servisin dünya çapında kesintisiz kabul görmesi sağlanıyor.

@HandeArpaligil