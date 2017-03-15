VMware çalışılacak En İyi 100 Şirketten Biri

VMware, 2017’de Çalışılacak En İyi 100 Şirket listesine üst üste üçüncü kez girdi

VMware araştırma şirketi Great Place to Work® ve Fortune’nın yayınladığı “Fortune 2017’de Çalışılacak En İyi 100 Şirket” listesine üst üste üçüncü kez girdi.



Liste, çalışanların yöneticilerine duyduğu güven, görevlerinden duydukları gurur, iş arkadaşları ile uyum gibi kriterlerin dahil olduğu iş yeri kültürlerine verdikleri oylar dikkate alınarak hazırlandı. Bu nedenle de oluşturulan bu listenin sonuçları güvenilir ve objektif olarak değerlendirilebilir.

Yayınlanan listede VMware, San Francisco Körfezi bölgesindeki şirketler ve bilgi teknolojileri şirketleri içerisinde 9. sırada yer aldı.

Kazanalar, en az beş yıllık geçmişi ve binden fazla ABD’li çalışanı olan şirketler arasından seçildi.

Jüri yaptığı değerlendirmede her bir şirketin politikası ve kültürünün yanı sıra rastgele seçilmiş çalışanların katıldığı anketi de dikkate aldı. Değerlendirmede toplam puanın üçte ikisini San Francisco’daki Great Place to Work Enstitüsü’nün hazırladığı soruların yer aldığı çalışan anketine verilen yanıtlar oluşturdu. 50’den fazla sorunun yer aldığı ankette; çalışanların güveni, iş arkadaşları ile uyumu ve duydukları gurur gibi kriterler ölçümlendi.



Geçen yıl da VMware teknoloji kategorisinde en iyi iş yerleri arasına girmiş, “Büyük İşletme” kategorisinde 11., “Aldığını Geri Veren Şirketler” kategorisinde 14. ve “Ebeveynler için En İyi Şirketler” kategorisinde 4. sırada yer almıştı.

@HandeArpaligil