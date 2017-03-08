Vodafone Akıllı Köyün Girişimci Kadın Çiftçileri

Vodafone Akıllı Köy’ün girişimci kadın çiftçileri ilk hasattan 30 bin marul sattı

Vodafone ve TABİT işbirliğiyle aile çiftçilerinin verimliliklerini dijital teknolojilerle artırmak için hayata geçirilen Vodafone Akıllı Köy’de kadınların ekonomik ve sosyal hayata eşit katılımına destek olma hedefiyle başlatılan “Kadın Çiftçi Girişimcilik Projesi”nde ilk hasat toplandı. Girişimcilik ve seracılık eğitimleri alan kadın çiftçileri, kendilerine verilen eğitim seralarında 30 bin marul üreterek 25 bin TL’lik ek gelir elde etti. Projeyle daha fazla sayıda kadın çiftçiye ulaşılması ve kadın çiftçilerin kendi seralarını kurabilmesi hedefleniyor.

Daha iyi bir gelecek için iletişim teknolojileriyle Türkiye’de herkese ilham vermeyi hedefleyen Vodafone, kadınların ekonomik ve sosyal hayata eşit katılımına destek olmayı sürdürüyor. Vodafone’un TABİT işbirliğiyle geçen yıl Aydın’ın Koçarlı İlçesi’ne bağlı Kasaplar Köyü’nde hayata geçirdiği Vodafone Akıllı Köy’de başlatılan “Kadın Çiftçi Girişimcilik Projesi”nde ilk etap tamamlandı. Girişimcilik ve seracılık eğitimleri alan 10 kadın çiftçi kendilerine tahsis edilen 525 metrekarelik 3’er eğitim serasında 30 bin marul üretti. Vodafone Akıllı Köy ekibinin desteğiyle ürünlerini yerel ve ulusal zincir marketlerde satışa sunan kadın çiftçiler, ilk hasattan yaklaşık 25 bin TL’lik gelir elde etti.

Vodafone’un “Kadın Çiftçi Girişimcilik Projesi”nde kadın çiftçiler dijital teknolojilerin sunduğu imkânlardan etkin şekilde yararlanabiliyor. Kadın çiftçilere tahsis edilen seralarda malçlı yetiştiricilik ve damla sulama tekniklerinin yanı sıra iklimlendirmeyi kontrol eden IoT (Nesnelerin İnterneti) teknolojileri de kullanılıyor. Bu sayede seralarda ortam ısısı ve nemi, toprak nemi ve ısısı, dış ortam sıcaklığı, rüzgâr şiddeti ve diğer tüm iklim şartları takip edilebiliyor. Kadın çiftçiler, cep telefonlarına gelen uyarılara göre ürünlerini hastalık ve zararlılardan koruyabilecek önlemleri zaman geçirmeden alabiliyorlar. Böylece, tarımsal üretimi daha kolay ve verimli hale getirmek mümkün oluyor.

@HandeArpaligil