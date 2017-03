Vodafone Arena’yı Akıllı Stad Yapan 40 Milyonluk Yatırım

Vodafone Arena’nın Teknoloji Altyapısına 40 Milyon TL Yatırım

Beşiktaş JK ile Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, Türkiye’nin ilk akıllı stadyumu Vodafone Arena’nın iletişim altyapısını en yeni teknolojilerle geliştirmeye devam ediyor. Akıllı stad altyapısı için 40 milyon TL’yi aşkın yatırım yapılan Vodafone Arena, Türkiye’nin en fazla teknoloji yatırımı yapılan stadyumu oldu. Türkiye’de içinde bir teknoloji merkezi bulunan tek stadyum olan Vodafone Arena, 5 katmanlı akıllı altyapısıyla ziyaretçilere ve taraftarlara kesintisiz iletişim deneyimi sunuyor. 50 bin ziyaretçinin aynı anda bağlantı ihtiyacını karşılayan Vodafone Arena’da taraftarlara 160 Mbps’ye varan hızlarda 4.5G bağlantısı sunulurken, bu hız Wi-Fi ile beraber 750 Mbps’ye ulaşıyor.

Diğer yandan, kullanıcılarına maçla ilgili her detaya maç sırasında her an ulaşma imkânı sunan “Vodafone Arena” mobil uygulaması, Vodafone Arena’daki maçların uygulama üzerinden stadyumun Wi-Fi bağlantısı kullanılarak canlı olarak izlenmesini sağlıyor. Bu şekilde, Vodafone Arena’daki 41.903 koltuk maçın her anının takip edilebileceği ekranlı koltuklara dönüşüyor. Vodafone Arena’ya gelemeyen taraftarlar ise futbolcular ve maçla ilgili çok özel istatistiklere ve ısı haritalarına ulaşabiliyor.

Vodafone Arena’nın akıllı stadyum altyapısı, Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy’un katılımıyla Vodafone Arena’da düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Toplantıda ayrıca, “Vodafone Arena” mobil uygulaması da canlı olarak deneyimlendi.

Türkiye’de içinde bir teknoloji merkezi bulunan tek stadyum olan Vodafone Arena, 5 katmanlı akıllı altyapısıyla dikkat çekiyor:

Akıllı stadyum altyapısının ilk katmanı, teknolojinin kalbi olan data ve telekom odalarından oluşuyor.

data ve telekom odalarından oluşuyor. İkinci katmanda, Vodafone Arena ziyaretçileri Vodafone SüperNet Wi-Fi ve 4.5G ile kesintisiz bağlantı deneyimi yaşıyor.

Vodafone SüperNet Wi-Fi ve 4.5G ile kesintisiz bağlantı deneyimi yaşıyor. Üçüncü katmanda, tek merkezden yönetilen ekranlar ve videowall’lar bulunuyor.

ekranlar ve videowall’lar bulunuyor. Dördüncü katmanda, Vodafone Arena’nın pusulası mobil uygulama yer alıyor.

mobil uygulama yer alıyor. Son katman ise maç deneyimini zenginleştiren Vodafone servislerini kapsıyor.

Taraftarlar ve ziyaretçilerin dijital deneyimini artırma hedefiyle geliştirilen “Vodafone Arena” mobil uygulaması, kullanıcılara maçla ilgili her detaya maç sırasında her an ulaşma, ayrıca sürpriz istatistikleri ve ısı haritalarını takip etme imkânı sağlıyor. Vodafone Arena’ya gelemeyen taraftarlar, uygulama sayesinde maçla ilgili çok özel istatistiklere ve ısı haritalarına ulaşırken, stadyum ziyaretçileri canlı maç yayını izleyebiliyor. Yenilenen uygulama, tüm maçın uygulama üzerinden stadyumun Wi-Fi bağlantısı kullanılarak canlı olarak izlenmesini sağlıyor.

Vodafone Arena’nın akıllı stadyum altyapısı son bir yılda son derece başarılı bir performans gösterdi. Son bir yılda gerçekleşen 24 maçta:

264 bin kişi, toplam 8 terabyte data kullandı.

toplam 8 terabyte data kullandı. Kullanılan datanın büyüklüğü, ortalama kalitede 17 milyon fotoğrafa, 2 milyon şarkıya ya da 12 bin filme denk geliyor.

17 milyon fotoğrafa, 2 milyon şarkıya ya da 12 bin filme denk geliyor. Vodafone Arena’da 160 Mbps hız seviyelerinde mobil bağlantı sağlandı.

160 Mbps hız seviyelerinde mobil bağlantı sağlandı. 250 bin kişi, Wi-Fi ile toplam 10 terabyte data kullandı.

Wi-Fi ile toplam 10 terabyte data kullandı. 750 Mbps hız seviyelerinde Wi-Fi bağlantısı sağlandı.

