Vodafone’dan Beşiktaş’a Yeni Marş

Vodafone Karakartal’ın yeni marşını Beşiktaşlı taraftarlar yazdı

Vodafone’un Beşiktaşlı aboneleri için geliştirdiği Vodafone KaraKartal platformuna özel bir yeni marş yazıldı ve bestelendi. Beşiktaşlı taraftarların #BizKaraKartalız etiketiyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı sözlerden oluşan Vodafone KaraKartal’ın yeni marşını yine Beşiktaşlı taraftarlar besteledi ve söyledi.

Beşiktaş JK ile Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, alanında bir ilk olan Vodafone KaraKartal platformu için sosyal medyada yeni bir kampanya düzenledi. Kampanya kapsamında, Vodafone KaraKartal’ın yeni marşı Beşiktaşlı taraftarlarla birlikte yazıldı.

Teaser videoları eşliğinde başlayan kampanyada taraftarlardan #BizKaraKartalız etiketiyle marş için söz yazmaları istendi. Taraftarların yazdığı on binlerce sözden birliktelik ve desteği anlatan en güzel 3 dörtlük seçildikten sonra taraftarlardan sözleri bestelemeleri istendi. Taraftarlardan gelen yüzlerce beste videosu arasından en iyi olan seçildi ve Vodafone KaraKartal’ın marşı belli oldu. Kampanyanın film çekimlerinde de taraftarların yazdığı #BizKaraKartalız marşı eser sahibi Beşiktaşlı taraftarlar tarafından okundu.

#BizKaraKartalız kampanyası kapsamında, Beşiktaşlılar Vodafone KaraKartal’lı olarak 1 ay geçerli 3 GB internet kazanabiliyor. Ayrıca, arkadaşlarını da Vodafone KaraKartal’a davet ederek birlikte 3’er GB kazanarak hediye internetini katlayabiliyorlar.

Vodafone KaraKartal programı kapsamında Beşiktaş taraftarları, mevcut tarifelerine ek olarak aylık 3 TL ve 5 TL’lik destek paketlerinden birini seçerek hem takımlarına destek oluyor hem de çeşitli ayrıcalıklardan yararlanıyor.

Marşı dinlemek isterseniz:

@HandeArpaligil