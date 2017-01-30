Vodafone’dan Bir Rekor Daha

Vodafone’dan patent konusunda bir rekor daha geldi

Vodafone, Türkiye’nin dijitalleşmesi vizyonu kapsamında hız verdiği yenilikçi teknolojiler geliştirme çalışmalarıyla bir rekor daha kırmayı başardı. Bir önceki yıl 78 patent başvurusu ile bu alanda rekor kıran Vodafone Türkiye’nin “Global İnovasyon Merkezi” Oksijen geçen yılı da 125 başvuru ile kapatarak rekorunu yineledi.

Türkiye’nin dijital geleceğine liderlik etmeyi hedefleyen Vodafone Türkiye, global inovasyon şirketi OKSİJEN aracılığıyla yenilikçi mobil ve sabit iletişim teknolojileri geliştirmeye devam ediyor. Vodafone Grubu’nun ortaklıklarıyla birlikte 26 ülkedeki 400 milyonu aşkın Vodafone abonesi için teknoloji üreten ve Türkiye’den yurtdışına teknoloji ihraç eden OKSİJEN, 2016 yılında geliştirdiği buluşlarla Türk Patent Enstitüsü’ne 125 patent başvurusu gerçekleştirerek rekorunu tazeledi.

Yaptığı başvurularda; Lokasyon Tabanlı Servisler, Mesajlaşma, Makinelerarası İletişim, Mobil Finansal Servisler, Mobil Şebekeler, Bireysel ve Kurumsal Mobil Uygulama ve Servisler kategorilerinde yapıldı.

Vodafone Türkiye çatısı altında OKSİJEN adıyla faaliyet gösteren Vodafone Teknoloji, 2015 yılında gerçekleştirdiği 78 patent başvurusuyla, TPE tarafından verilen Türk Patent Ödülleri’nde, Türkiye’de en fazla patent başvurusu yapan 5’inci şirket ve ‘Patent’ kategorisinde en iyi çıkış yapan 2’nci firma olarak 2 ödül birden kazanmıştı.

Vodafone’un tüm operasyonları içinde “Global İnovasyon Merkezi” seçilen OKSİJEN, Vodafone Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi olarak bir yandan Türkiye’de mobil ve sabit iletişim sektörünün ufkunu genişleten çalışmalara imza atarken, bir yandan da uluslararası inovasyon standartlarının belirlenmesine katkıda bulunuyor. Teknoloji Geliştirme Bölgesi olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent’te çalışmalarını yürüten OKSİJEN, ağırlıklı olarak Lokasyon Bazlı Servisler, Kurumsal ve Bireysel Çözümler, Akıllı İletişim Çözümleri gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda, iç ve dış mekân konumlandırma teknolojilerinden makineler arası iletişime, mobil ticaretten yakınsamaya kadar geniş bir yelpazede teknoloji çözümleri geliştiriyor.

@HandeArpaligil