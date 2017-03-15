Vodafone’dan İddiali Samsung Kampanyası

Vodafone’un yeni Samsung Kampanyası ile bu telefonların ilk üç ödemesi hediye

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, mobil iletişimin gelecek teknolojilerini herkes için erişilebilir kılmaya devam ediyor. Vodafone, Nisan sonuna kadar sürecek yeni Samsung kampanyası kapsamında, akıllı telefonlarını alan Vodafone Red abonelerine ilk üç ek ödemeyi hediye edecek. Samsung’un Galaxy A 2017 Serisi (A3-A5-A7), Galaxy J7 Prime ve Samsung Galaxy Grand Prime+ modellerinde geçerli olacak kampanyadan yararlanabilmek için, abonelerin son model Samsung akıllı telefonları Vodafone Red tarifeleriyle almaları yeterli olacak.

Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen ise şöyle konuştu:

“Samsung Electronics olarak ‘Dünyaya İlham Ver, Geleceği Oluştur’ vizyonumuz çerçevesinde dünyanın en yenilikçi ürünlerini sunarak insanların hayatlarına değer katıyor, inovasyon gücümüzle geleceğin teknolojilerine yön veriyoruz. Bu doğrultuda, her zaman müşterilerimizin pazardaki en gelişmiş ürünlere sahip olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken ise fiyat kalite dengesine en üst düzeyde hassasiyet göstererek tüm Samsung ürünlerinin ulaşılabilir olması için var gücümüzle çalışıyoruz. En yeni Galaxy A serisi de bu yaklaşımımızın güzel bir örneğini oluşturuyor. Yeni Galaxy A serisinde, Galaxy müşterilerimizin en beğendikleri özellikleri, tasarıma kazandırdığımız benzersiz yaklaşımla buluşturduk.”

Çarpıcı ve kullanışlı tasarımı ile göze çarpan yeni Galaxy A serisi, şık kasası, kaliteli metal ve cam tasarımı ile daha konforlu bir kullanım sağlıyor. Siyah gökyüzü, altın kum, mavi sis, şeftali bulutu olmak üzere 4 farklı renkte sunulan yeni Galaxy A serisi, suya ve toza karşı dayanıklı IP68 yapısıyla yağmur altında ya da havuz kenarında bile özgürce kullanım imkânı veriyor. Galaxy A7 ve A5’de bulunan yüksek çözünürlüklü 16MP ön ve arka kamerasıyla parlak ve net fotoğraflar çekilmesini mümkün kılan yeni Galaxy A serisi, hareket ettirilebilen deklanşörüyle de daha kolay selfie çekimi için daha rahat kavrama sağlıyor.

Premium metal tasarımıyla dikkat çeken Galaxy J7 Prime, 5.5 inç ve 16M renkli IPS LCD parlak ekrana sahip bulunuyor. Cihazın 13MP gelişmiş kamerası, karanlıkta bile aydınlık fotoğraflar çekmeyi mümkün kılıyor. Altın ve siyah renk seçenekleri ile sunulan akıllı telefon, 3GB RAM ile uygulama kullanımını çok daha ileri bir seviyeye taşıyor.

2600 mAh çıkarılabilir bataryası, 5.0 inç qHD TFT ekranı ve 8MP flaşlı kamerası ile fark yaratan Samsung Galaxy Grand Prime+, 128 GB’a kadar artırılabilir hafıza kartını destekliyor. Coğrafi konum etiketleme, panoramik çekim ve zamanlayıcı özelliklerine sahip olan akıllı telefon, altın, siyah ve gümüş renk seçenekleri ile sunuluyor.

@HandeArpaligil