Vodafone Ev Kadınlarını Düşünüyor

Vodafone ev kadınları için dijital dünya çözümünü tanıttı

Dijital bağlantılı yaşamı Türkiye’deki herkes için kolay ve erişilebilir kılmayı hedefleyen Vodafone ev kadınlarına “dijital dünya”nın kapılarını aralayacak. Vodafone, özel teklif ve avantajlarla zenginleştirdiği, iletişim ve iletişim dışı faydalardan oluşan yeni “Vodafone Altın Kulüp” programıyla ev kadınlarının hayatını mobil iletişim teknolojilerinin gücüyle kolaylaştıracak.

Bu kapsamda, Türkiye’nin en hızlı büyüyen uygun fiyatlı market zinciri A101 ile stratejik bir işbirliğine de imza atan Vodafone, “Vodafone Altın Kulüp” çatısı altında sunduğu, özel avantajlara sahip Altın Tarifeler’e sayısı 6 bini 500’ü aşan A101 mağazasından ulaşılmasını sağlayacak.

Bu amaç doğrultusunda bugün, iş ortağımız Vodafone ile birlikte Türkiye’nin 81 ilinde, 850 ilçesinde, 6500 mahallesinde, özellikle de %60’ı kadın olan ve günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterimize en avantajlı mobil iletişim olanağı olan Altın Tarifeler’i sunuyoruz.

Vodafone’un ev kadınlarına özel olarak geliştirdiği “Vodafone Altın Kulüp” programı kapsamında ev kadınlarının ihtiyaç ve beklentilerine uygun çeşitli iletişim ve iletişim dışı faydalar sunuluyor. Buna göre, “Vodafone Altın Kulüp” üyesi kadınlar, özel avantajlara sahip Altın Tarifeler’den faydalanabiliyor. Faturasız abonelere yönelik olarak tasarlanan ve sunulan bu tarifeler, her yöne dakika ve SMS’in yanı sıra avantajlı mobil internet seçenekleri içeriyor. Altın Tarifeler aynı zamanda ev kadınlarına gün içinde saat 12:00-16:00 arası Vodafone’lu sevdikleriyle ücretsiz konuşma imkânı da sağlarken sosyal medya kullanımı için ücretsiz mobil internet hizmeti de veriliyor. Diğer yandan, “Vodafone Altın Kulüp” üyesi kadınlara, hem kendileri hem de ailelerinin tercih ettiği marka ve mağazalarda yıl boyunca özel indirim ve avantajların yanı sıra, kadın ve çocuk sağlığı gibi bilgi servislerinden faydalanma imkânı sağlanıyor.

Ev kadınları, “Vodafone Altın Kulüp” çatısı altında sunulan Altın Tarifeler’e A101 mağazalarından ulaşabilecek. Bunun için en yakın A101 mağazasına sadece kimlikleriyle giderek yeni hat almaları ya da numara taşıma başvurusu yapmaları yeterli olacak. Ülke genelinde 81 il, 850 ilçe ve 6bin500den fazla mağazasıyla Türkiye’nin en hızlı büyüyen discount market zinciri olan A101, yaygın mağaza ağının yanı sıra güçlü dağıtım kanalı ve yüksek müşteri trafiği ile de Vodafone’un ev kadınlarına erişimini kolaylaştıracak.

@HandeArpaligil