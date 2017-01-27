Vodafone önce Kadın Projesi Taçlandı

Vodafone önce kadın projesi ödüllendirildi

Vodafone’un kadınlar için düzenlediği sosyal sorumluluk projesi olan önce kadın projesi Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödüllerinden birini aldı. “Teknoloji Hayatın Hizmetinde” vizyonuyla kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlendirilmesi için çalışmalar yürüten Vodafone Türkiye‘nin kadınlara fırsat eşitliği sağlayarak, toplumsal ve ekonomik hayata eşit katılımlarını desteklemek üzere hayata geçirdiği “Vodafone Önce Kadın” programı, Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri’nde (ICSR Awards) “Telekomünikasyon” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Junior Chamber International (JCI) tarafından düzenlenen Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye’de ilk kez kadınlara tek çatı altında bilgiye erişim, gelir ve iletişim fırsatları sunan “Önce Kadın” programı ile Vodafone, bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri’nde “Telekomünikasyon” kategorisinde ödül almaya hak kazanan tek şirket oldu.

“Teknoloji Hayatın Hizmetinde” yaklaşımı doğrultusunda kadınlara katkı sağlamayı sürdüren Vodafone, kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki varlıklarını artırmayı önceliklerinden birisi olarak görüyor. Bu doğrultuda hayata geçirdiği “Vodafone Önce Kadın” programı ile 2013’ten beri kadınların sadece iletişim ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, ekonomiye katılımlarını ve girişimcilik fırsatlarından da faydalanmalarını sağlıyor. Program kapsamında kadınların el emeği ürünlerini tek bir SMS ile alıcıya ulaştırmalarını sağlayan Vodafone Önce Kadın İlan Servisi’ne 40 bine yakın ilan koyulurken, yatırımcısı dahil tüm çalışanları kadınlardan oluşan Önce Kadın Mağazaları ile 7 ilde kadınlara yeni istihdam olanakları sağlandı. Soma’da kurulan Önce Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi ile kadınların iletişim teknolojilerinden faydalanarak el becerileriyle gelir elde etmelerine dayalı bir iş modeli de hayata geçirildi. Bugüne kadar 370 kadına sürdürülebilir bir gelir kapısı yaratan ve 10 ay gibi kısa bir sürede kooperatifleşen merkez, “Kadının güçlendirilmesi yoluyla kırsal alanda sürdürülebilir kalkınma” konusunda Birleşmiş Milletler çatısı altındaki tüm ülkeler için bir rol model seçilmiş bulunuyor. Gelir fırsatları, bilgiye erişim ve iletişim başlıkları altında kadınlara yönelik tüm ihtiyaçları tek bir çatıda toplayan, Türkiye’nin ilk sosyal iş modeli “Önce Kadın” programı ile bugüne kadar 700 binin üzerinde kadının ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımına destek olmaktan gurur duyuyoruz.”