Vodafone Türkiye’nin ilk Online Dizisine Destek

Vodafone Yeni Nesil Televizyonculuğun İddialı Örneği “Fİ”ye Sponsor Oldu

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, yenilikçi içerik servisleriyle Vodafone Red abonelerine en iyi dijital deneyimi sunmaya devam ediyor. Vodafone, dijital televizyon yayıncılığının geleceğini temsil eden puhutv ile bir araya gelerek Türkiye’nin ilk online ücretsiz dizisi “Fi”nin ana sponsoru oldu.

Vodafone Red aboneleri, 31 Mart itibariyle online televizyon platformu puhutv’de yayınlanmaya başlayacak olan “Fi”yi, tarifelerindeki interneti harcamadan izleyebilecek. Abone başına ayda 10 GB’lık “Fi Dizisi İzleme Paketi”, 6 ay süreyle Vodafone Red abonelerinin diziyi rahatlıkla izlemesini sağlayacak. Vodafone Red’lilere özel sürprizler ise en yakın zamanda Vodafone Red websitesi ve sosyal medya üzerinden açıklanacak.

Vodafone Red ve puhutv işbirliği, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen, Ay Yapım CEO’su Kerem Çatay ve oyuncu Ozan Güven’nin katılımıyla düzenlenen basın buluşmasında duyuruldu.

Vodafone’un 6 ay geçerli “Fi Dizisi İzleme Paketi”, sadece yeni abone alımına açık Red tarifelerinde geçerli olacak. Aboneler, dizinin yayınından bir gün önce “Fi Dizisi İzleme Paketi” hakkında bilgilendirilecek. Abonenin onayı alındıktan sonra kendisine 6 ay boyunca geçerli olacak “Fi Dizisi İzleme Paketi” tanımlanacak. Aboneler, paket kullanımı için 6 ay hiçbir ücret ödemeyecek. Paket tanımlaması, “Vodafone Yanımda” mobil uygulaması veya SMS üzerinden gerçekleştirilecek.

Türk yazar ve psikolog Azra Sarızeybek Kohen’in çok satan Fi, Çi, Pi üçlemesinden dizi olarak uyarlanan ve Nüket Bıçakçı tarafından senaryolaştırılan “Fi”, tutkunun peşinden koşanların, yanma pahasına ateşe uçanların ve acıdan geçerek süregelen yaşama karşı dik duranların hikâyesini anlatıyor. Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Vodafone Red’in marka yüzü Mehmet Günsür’ün yanı sıra, ünlü oyuncular Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç ve Büşra Develi’nin paylaştığı “Fi’nin yönetmen koltuğunda ise Mert Baykal oturuyor. “Fi” aynı anda 3 bölüm izlenebilecek.

@HandeArpaligil