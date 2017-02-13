Vodafone ve Samsung’dan İşletmelere Destek

Vodafone ve Samsung işletmeler için bir arada

Vodafone ve Samsung Türkiye’de işletmelerin dijitalleşerek yarına hazırlanması vizyonuyla güçlerini birleştirdi ve ilgi çekici bir kampanya başlattı. Vodafone ve Samsung’un Vodafone İş Ortağım çatısı altında hayata geçirdiği kampanya ile, Vodafone mağazalarında yer alan Yarına Hazır Cihazlar Platformu’ndan Samsung markalı üç akıllı telefon alan kurumsal aboneler, alanında en çok satılan ürün olan Samsung J2’yi ücretsiz alma fırsatı yakalıyor.

Türkiye’nin Dijital Dönüşümü’ne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, iletişim teknolojilerinin gücüyle işletmelerin telekomünikasyon ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca çözümler sunmayı sürdürüyor. Vodafone, Türkiye’nin teknoloji devi Samsung ile güçlerini birleştirerek Vodafone İş Ortağım çatısı altında hayata geçirdiği ‘3 Cihaz alana 1 cihaz hediye kampanyası” ile işletmelere önemli bir maliyet avantajı sağlayarak kurumsal müşterilerinin alım gücüne destek sağlıyor.

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı cihaz markalarından Samsung’un pazardaki en geniş ürün yelpazesini sunan Yarına Hazır Cihazlar Platformu’nda yer alan akıllı telefonlardan diledikleri modelden üç adet alan işletmelere, alanında en çok satılan akıllı telefon Samsung J2 anında hediye ediliyor. 31 Mart 2017 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında, Vodafone’lu işletmeler tüm çalışanlarına son model akıllı telefonları en uygun ödeme seçenekleri ile alacak. Vodafone’un ve Samsung’un rakiplerinden bu hamleye karşılık bir kampanya gelecek mi acaba?

@HandeArpaligil