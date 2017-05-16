WannaCry Saldırısının Arkasında Kuzey Kore Olabilir

WannaCry saldırısı Cuma gününden beri tüm dünyada büyük bir etki yarattı ve herkes bu saldırı hakkında bir arayış içerisinde.

Kaspersky Lab araştırmacıları bugün yaptıkları açıklama ile WannaCry saldırısının arkasında Kuzey Kore olabileceğini iddia etti. Grubun blog gönderisi ile yaptıkları açıklamada hem WanaCrypt0r 2.0’ın hem de Şubat 2015’te yayılan ransomware saldırısının Kuzey Kore hükümetine bağlı olabileceğini belirtti.

WanaCrypt0r 2.0 ile bir önceki saldırı ya aynı kişiler tarafından gerçekleştirildi ya da kaynak koduna sahip başka kişiler ikinci saldırıyı gerçekleştirdi açıklamasını yapan bir tek Kaspersky araştırmacıları değil. Symantec çalışanları da benzer tarzda bir bağlantının olduğunu ancak bu bağlantıyı takip etmenin çok zor olduğunu açıkladı.

Şu anda bu saldırıyı gerçekleştirenlerin kim olduğunu söylemek oldukça zor. Saldırı standart ransomware saldırıları gibi davranıyor ve arkasında bir hükümetin olduğunu düşünmek zor. Eğer saldırılar ile Kuzey Kore’nin bir bağlantısı varsa bu daha önce hiç görmediğimiz tarzda bir eylem olabilir.