Web Sitenizin Performansını Arttırma Yolları

Web sitesi performansını artırma ipuçları

Web sitesinin performansını arttırma ipuçları veren Keytorc, performansın sitenin açılma süresi üzerinde direkt etkisi olduğunu söyledi.

Yazılım testi alanında danışmanlık hizmetleri sunan Keytorc’un Yönetici Ortağı Barış Sarıalioğlu, web sitesinin performansını artırmak isteyenlere ipuçları verdi. “İnternet siteniz ne kadar ilginç, güzel görsellere sahip ve kullanıcı dostu olsa da, masaüstü ya da mobil cihazlardaki sayfa açılma süresi birkaç saniyeyi aştığında, kullanıcılarda memnuniyetsizlik düzeyi de yükselmeye başlar” diye konuşan Sarıalioğlu, şunları söyledi:

“Sitelerdeki performans sorunları, sunucunun fiziksel performansı, bağlantı hızı ve kod-doküman ağırlığı gibi birçok nedenden kaynaklanabilir. Mutlak çözümler geliştirmek için sofistike, kapsamlı çalışmalar yapılması gerekse de kolayca uygulanabilecek bazı basit önlemlerle birçok projede hızlı sonuçlar almak mümkün olabilir.

TCP bağlantıları, web sunucusu ve kullanıcı arasında bağlantı sağlayıp veri transferi yapılmasını sağlar. Fazla sayıda TCP bağlantısı kurmak, eş zamanlı prosesler nedeniyle sitenizin yavaşlamasına neden olabilir. Sunucu ve kullanıcı arasındaki bağlantının kopmasını engelleyen “Keep-Alive” yapıları bulunur. Bu yapılar, sunucu ve Loadbalancer’lar üzerinde yapılabilecek konfigürasyonlarla optimize edilebilir.

Sitenize ilk kez gelen bir kullanıcının client’ı birçok HTTP isteği yapacaktır. Kullanıcı siteye tekrar geldiğinde aynı istekleri yaparak yük oluşturmaması için önbellek mekanizması kullanılması gerekir. Gereksiz HTTP isteklerini engellemek için Expires Header’ı kullanılabilir. Bu Header’ın kullanımı genel pratikte sadece imaj dosyalarıyla sınırlı kalsa da CSS, Script ve Flash gibi objelerle de kullanılması gereklidir.

Özellikle geniş bir coğrafi spektrumda kullanılacak web sitelerinde imaj, video ya da boyutu büyük dosyaların Content Delivery Network (CDN) üzerinden dağıtılması, kullanıcı ve sunucu arasındaki gecikmeleri düşürerek önemli bir performans artışı elde edilmesini sağlayabilir.

Stylesheet’leri Document Head’e yerleştirmek, sayfanızın render edilmesi aşamasında işe yarayacaktır. Bu sayede browser’ınız kendisine erişen ilk veriyi anında render etmeye başlayarak gösterecektir. Bu yöntem, özellikle çok fazla içeriğin olduğu siteler ve düşük bağlantı hızlarına sahip kullanıcılarınızın işine yarayacaktır. Eğer Stylesheet’ler Document’ın en altına yerleştirilirse, uzun süre boş bir ekran gözükecek ve tüm sayfa bir anda render olmaya çalışacaktır. Bu da browser’a ek yük oluşturarak web sitesi performansını olumsuz etkileyecektir.

Göz takip (eye tracking) çalışmalarına göre, web sitesi açılırken ana görsellerin ilk saniye içerisinde yüklenmesi durumunda, kullanıcılar bu alanda tüm zamanının yüzde 20’sini geçiriyor. 8 saniyelik bir gecikmeye maruz kalan kullanıcıda ise bu oran yüzde 1’lere kadar düşebiliyor.”

Kullanıcılara hızlı ve kesintisiz hizmet sunabilmek için, performans testlerinin doğru biçimde yapılması büyük önem taşıyor. Yazılım testlerinin alt dallarından biri olan performans testi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler bu yıl da Uluslararası TestIstanbul Konferansı’nda buluşuyor. Ana sponsorluğunu Keytorc ve BKM’nin üstlendiği, Doğu Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük yazılım testi konferansı TestIstanbul Konferansı’nın sekizincisi 25 Nisan’da gerçekleştirilecek. “Çevik (agile) test” temalı etkinlik, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yurtiçinden ve dışından önemli isimleri ağırlayacak.

@HandeArpaligil