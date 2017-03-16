Western Digital’in HGST Sistemi Müzik Arşivliyor

Western Digital’in HGST sistemi dünyanın en büyük müzik koleksiyonlarından birini arşivliyor

HGST Aktif Arşiv sistemi École Polytechnique Fédérale de Lausanne üniversitesinde Montreux Caz Festivali’nin 17bin saat kaydın depolanmasını sağlıyor.

Verilerde fırsatlar sunan Western Digital Corp. (NASDAQ: WDC), ActiveScale™ P100 ve X100’ü içeren ilk ürün ailesi HGST Aktif Arşiv Sistemi’nin, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) üniversitesinin Montreux Caz Festivali’ndeki 17 bin saati aşkın canlı müzik, video ve veriyi arşivlemesini sağlayarak üniversiteyi gelecek için bu içeriklerle etkileşim kurarak araştırmalar yapabilecek hale getirdiğini açıkladı. Banttan dijital formata çevrilen ve HGST Aktif Arşiv Sistemi üzerinde depolanan performanslar ve destekleyici verilere gerçek zamanlı olarak istendiğinde erişilebiliyor, böylece fiziksel ve teknolojik bariyerler ortadan kaldırılarak EPFL’nin önemli araştırmalar yapması ve üretim iş akışlarını geliştirmesi sağlanıyor.

Montreux Caz Dijital Projesi kapsamında, HGST Aktif Arşiv Sistemi, 1967 yılına kadar uzanan birçok konsere ait canlı video ve ses kaydını depolayıp sunabiliyor. 18 farklı medya formatındaki kayıtlarda, 5 binden fazla konsere ait 11 bin saat video ve 6 bin saat ses bulunuyor. Şu ana kadar oluşturulmuş en geniş canlı müzik kayıt koleksiyonu olma özelliğini taşıyan arşiv; Marvin Gaye, Ella Fitzgerald, B.B. King, Johnny Cash, Deep Purple, Eric Clapton’ın klasik performanslarının yanı sıra Montreux Caz Festivali’nde sahneye çıkmış daha birçok performansı içeriyor. 50 yıllık müzik ve video arşivi olması nedeniyle bu koleksiyon 2013 yılında UNESCO Dünya Mirası programına da alındı.



HGST Aktif Arşiv Sistemi; kurulumu kolay, Amazon S3®-uyumlu, ölçeklenebilir nesne depolama sistemi olup bu sistem üzerinde şu an EPFL, üç petabayt (PB) veriyi depoluyor ve gelecek beş yılda yüzde 30’luk bir büyüme için planlama yapıyor. EPFL, bütün Montreux Caz Festival dosyalarını arşivlemek için coğrafi olarak farklı üç lokasyonda üç adet HGST Aktif Arşiv Sistemi kurdu. Böylelikle, veri merkezinde kesintiler olsa dahi herhangi bir lokasyondan verilere sürekli erişim imkanı sağlanıyor. Bu kurulum sayesinde EPFL, geleneksel çoklu kopyalama yaklaşımına kıyasla daha yüksek güvenilirlik ve daha düşük maliyet sunan silinti kodlama yöntemi aracılığı ile verileri korurken aynı zamanda servislerini desteklemek için erişilebilirlik sunuyor. Bu mimari, şu anki 15 nesil bant kopyasının UNESCO Dünya Mirası kaydının şart koştuğu şekilde korunmasını sağlıyor, seçilen kayıtların herkese açılması için konfigürasyonu ve EPFL araştırmaları için tüm kayıtların sunulmasını basitleştiriyor.

@HandeArpaligil