WhatsApp’a Konuşmaları Sabitleme Özelliği Geliyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp belirlenecek üç konuşmayı Sohbetler bölümünün en üst kısmına sabitlemeye yarayan yeni bir özellik test ediyor.

WhatsApp’ın beta versiyonuna bu özellik gelmiş durumda.. Gün içerisinde sürekli iletişim halinde olduğunu üç kişiyi seçerek onlarla yaptığınız konuşmaları Sohbetler bölümünün üst kısmına sabitleyebileceksiniz.

Konuşmayı sabitlemek için Sohbetler listesinde yer alan konuşmaya basılı tutarak açılan menüden Sabitle butonuna basmak yeterli olacak. Bu sayede kullanıcıların Sohbetler bölümünde sürekli olarak görüşme araması gerekmeyecek. Özellik uygulamaya ne zaman gelecek henüz belli değil.