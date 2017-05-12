Bir Sonraki Windows 10 Güncellemesi ile Edge Daha Hızlı Olacak

Microsoft bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesinde kendi internet tarayıcısı Edge’i daha hızlı ve kullanışlı bir hale getirecek.

Microsoft bu hafta düzenlediği Build geliştirici konferansında Windows 10’un sonbahar ayında gelecek olan Creators güncellemesine dair bazı detayları paylaştı. Bu güncellemenin en başında gelen şeylerden birisi de Edge. Edge’de yeni sekme açma ya da açık sekmeleri kapatma daha yumuşak bir hal alacak.

Microsoft’un bir sonraki güncellemeyede benimseyecek olduğu Fluent Design System, Edge’e de uygulanacak. Şirket ayrıca prograssive web apps (PWA) desteğini Edge’e getirecek. Bu özellikle beraber internet siteleri birer uygulama gibi görülebiliyor.

PWA ile internet sitelerinde daha fazla uygulama benzeri deneyimler göreceğiz. Bu sayede Edge’in bildirimleri ve çevrimdışı özellikleri daha da gelişecek. Prograssive Web Apps için hala emekleme aşamasında diyebiliriz ancak görünen o ki Microsoft’un desteği ile bu çalışma bir adım ileriye taşınacak.