Windows 10, Ransomware Saldırılarına Karşı Koyacak

Microsoft, Windows 10’un açıklarından beslenen ransomware saldırılarına karşı koymak için bazı adımlar atmaya hazırlanıyor.

Eylül ayında yayınlanacak olan Windows 10 Fall Creators güncellemesinde ransomware saldırılarının önüne geçilebilecek bir yenilik gelecek. Insider programında yer alan bazı kullanıcılara verilen yeni güncelleme ile gelen özellik aktif hale getirildiğinde sadece belli uygulamaların Masaüstü ve Belgeler gibi klasörlerde yer alan dosyaları okuması ve yazması izni veriyor.

Microsoft’un Windows Insiders Programı Yöneticisi Dona Sarkar yaptığı açıklamada bu özellik ile beraber sadece belirlenen uygulamaların dosyaları değiştirebildiğini ve bu uygulamaların dışında bir uygulamanın dosyaları değiştirmeye kalktığında özellik tarafından direkt olarak kara listeye alındığını duyurdu. Kara listeye alınan uygulamalar olduğunda kullanıcıya bir de bildirim geliyor.

Bu özellik virüslerin ve ransomware saldırılarının makineleri ya da bazı özel dosyaları şifrelemesinin önüne geçecek. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan WannaCry saldırısı ve son günlerde çıkan Petya saldırısı bu gibi önlemler sonucunda durdurulabilir.