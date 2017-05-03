Windows 10 S’te Varsayılan Tarayıcı Değiştirilemiyor

Microsoft dün New York City’de düzenlediği etkinlikte Chrome OS’un rakibi olacak yeni işletim sistemi Windows 10 S’i tanıttı.

Windows 10 S’te sadece Windows Store’da yer alan uygulamalar çalışacak. Terry Myerson dün yaptığı açıklamada yeni işletim sisteminin Windows Store’da çalışacak her tarayıcıyı destekleyeceğini belirtti. Ancak ufak bir farkla. İşletim sisteminde varsayılan tarayıcıyı değiştirmek mümkün değil.

İşletim sisteminin Sıkça Sorulan Sorular bölümünde de Windows Store’dan herhangi bir tarayıcının indirilebileceği ancak Microsoft Edge’in varsayılan tarayıcı olarak kalacağı belirtiliyor. Yani herhangi bir uygulama içerisinden linke tıkladığınızda farklı bir tarayıcı kullanıyor olsanız bile Microsoft Edge açılacak.

Google’ın Chrome’u Windows Store’da yayınlayıp yayınlamayacağı henüz kesin değil ancak böyle bir şey yapsa bile bu biraz anlamsız olacak. İşletim sisteminin varsayılan arama motoru da Bing olacak. Microsoft kullanıcıların varsayılan arama motorunu Google’a ya da başka bir şeye çevirmesini de engelliyor. Bu Windows kullanıcılarının alışık olduğu bir şey değil.