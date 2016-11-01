Windows Mağaza’dan 90 Bin Uygulama Kaldırıldı

Microsoft, geçtiğimiz haftalarda bu kararı uygulamaya başladı ve Windows Mağaza'dan 90 Bin uygulama kaldırıldı

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Windows Mağaza'dan 90 Bin Uygulama Kaldırıldı

Yaklaşık 6 ay evvel uygulama geliştiricilerine, güncelleme almayan veya kalitesi düşük olan uygulamaların kaldırılacağını söyleyen Microsoft, geçtiğimiz haftalarda bu kararı uygulamaya başladı ve Windows Mağaza’dan 90 Bin uygulama kaldırıldı

Bundan yaklaşık 6 ay evvel uygulama geliştiricilerine önemli çağrılarda bulunan Microsoft, güncelleme almayan veya kalitesi düşük olan uygulamaların, gerçekten kullanıcıların ihtiyacı olan ve özenle hazırlanmış olan uygulamaların önünü kapattığı gibi, bulunmasını da zorlaştırması sebebiyle, bu uygulamaların Windows Mağaza‘dan kaldırılacağını belirtmişti. Bir çok uygulama geliştiricisinin, yapılan bu uyarıyı dikkate almaması üzerine Microsoft, Windows Mağaza’dan 90 bin uygulama kaldırıldı. Bu uygulamaların yetersiz içerik ve düzgün çalışmayan uygulamalar olduğu belirtildi.

Windows Mağaza'dan 90 Bin Uygulama Kaldırıldı

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Windows Mağaza, App Store ve Play Store’a göre uygulama sayısı açısından oldukça düşük olduğu gibi, yaklaşık 90 bin uygulamayı kaldırmasının da tepki çektiği bir gerçek. Yukarıda belirttiğim haberden de anlaşılacağı gibi, Microsoft‘un asıl amacı ise, Windows Mağaza’dan güncelleme almayan ve kalitesi düşük olan uygulamaları kaldırıp, popüler ve Mağaza’yı daha kaliteli hale getirebilecek uygulamalara öne çıkarmak.

Windows Mağaza'dan 90 Bin Uygulama Kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde, Apple’ da benzer bir çalışmayı yürürlüğe koyarak güncelleme almayan ve iOS 10 uyumluluğu sağlamayan binlerce uygulamayı App Store üzerinden kaldırmıştı. Google‘ın da Google Play Store üzerinde benzer bir çalışma yaptığını sizlere belirtmek isterim.

Windows Mağaza'dan 90 Bin Uygulama Kaldırıldı

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Uygulamaların kaliteli olması, işletim sisteminin tercih edilmesindeki en büyük etken olarak günümüzde hepimizin malumu. Yazılım geliştiriciler de, popüler olan işletim sistemlerine daha çok eğilim göstererek çalışmalarını yoğun kullanım olan marketlere yapıyorlar diyebiliriz.

@ardameric

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Kendisi 1998 yılından beri bilfiil teknoloji sektörünün içinde bulunmaktadır. Geçen yıllar içerisinde profesyonel olarak Türkiye ve yurtdışında, büyük ölçekli uluslararası firmalarda yöneticilik ve danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. Pazarlama, strateji, inceleme, denetleme görevlerini yerine getirirken, akıllı telefon ve tablet ürünlerinin de içinde bulunduğu birçok alanda profesyonel uzmanlık sertifikalarına hak kazanmıştır. Ağustos 2016 tarihi itibariyle Silikon Vadisi' nde, "Yönetim Danışmanlığı, Haber Direktörlüğü ve Uzman Teknoloji Yorumculuğu" görevleriyle yer almaktadır.
  • Levent Öztan

    windows phone da tüm Türkiye de kaldırıldı hiçbir gsm shopta satışı yok, bulursan internetten alısın onda da backup yok, şimdi adını Lumia yerine surface phone yapıp yeniden kakışlamaya çalışacaklar.. hiç şansınız yok… Nokia ismini mundar ettiniz, neyse 2016 sonunda Nokia android yazılımla dönüş yapıyor, umarım akıllanmışlardır.