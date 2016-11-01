Yaklaşık 6 ay evvel uygulama geliştiricilerine, güncelleme almayan veya kalitesi düşük olan uygulamaların kaldırılacağını söyleyen Microsoft, geçtiğimiz haftalarda bu kararı uygulamaya başladı ve Windows Mağaza’dan 90 Bin uygulama kaldırıldı

Bundan yaklaşık 6 ay evvel uygulama geliştiricilerine önemli çağrılarda bulunan Microsoft, güncelleme almayan veya kalitesi düşük olan uygulamaların, gerçekten kullanıcıların ihtiyacı olan ve özenle hazırlanmış olan uygulamaların önünü kapattığı gibi, bulunmasını da zorlaştırması sebebiyle, bu uygulamaların Windows Mağaza‘dan kaldırılacağını belirtmişti. Bir çok uygulama geliştiricisinin, yapılan bu uyarıyı dikkate almaması üzerine Microsoft, Windows Mağaza’dan 90 bin uygulama kaldırıldı. Bu uygulamaların yetersiz içerik ve düzgün çalışmayan uygulamalar olduğu belirtildi.

Windows Mağaza, App Store ve Play Store’a göre uygulama sayısı açısından oldukça düşük olduğu gibi, yaklaşık 90 bin uygulamayı kaldırmasının da tepki çektiği bir gerçek. Yukarıda belirttiğim haberden de anlaşılacağı gibi, Microsoft‘un asıl amacı ise, Windows Mağaza’dan güncelleme almayan ve kalitesi düşük olan uygulamaları kaldırıp, popüler ve Mağaza’yı daha kaliteli hale getirebilecek uygulamalara öne çıkarmak.

Geçtiğimiz günlerde, Apple’ da benzer bir çalışmayı yürürlüğe koyarak güncelleme almayan ve iOS 10 uyumluluğu sağlamayan binlerce uygulamayı App Store üzerinden kaldırmıştı. Google‘ın da Google Play Store üzerinde benzer bir çalışma yaptığını sizlere belirtmek isterim.

Uygulamaların kaliteli olması, işletim sisteminin tercih edilmesindeki en büyük etken olarak günümüzde hepimizin malumu. Yazılım geliştiriciler de, popüler olan işletim sistemlerine daha çok eğilim göstererek çalışmalarını yoğun kullanım olan marketlere yapıyorlar diyebiliriz.

@ardameric