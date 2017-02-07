Wirecard Türkiye Fark Yaratma Hedefinde

Wirecard Türkiye 2017’de çok iddialı

Avrupa’nın en büyük Fintech şirketlerinden Wirecard’ın Türkiye Fintech sektörü ilee geleceği, regülasyon sürecini, olası riskleri mercek altına aldı.

Türkiye’nin ilk ödeme servis sağlayıcısı olarak, ödeme servislerinin, online ve mobil ticarette artarak büyüyeceği öngörüsü ile sadece bu işe odaklanan ilk firma olarak kurulduklarının altını çizen Wirecard Türkiye CEO’su Alper Akcan şu noktalara değindi; “Mikro Ödeme’nin kurulduğu dönemde, ülkemizde henüz mobil ödeme servisi kullanılmıyordu, ön ödemeli kartlarla ilgili bir hizmetler sınırlıydı ve kredi kartı servislerini sadece bankalarla birkaç yabancı ödeme sağlayıcısı, yurtdışı kaynaklı olarak sunuyordu. Bu süreçte iki temel stratejimiz vardı; birincisi sadece ödeme işine odaklanmak, ikincisi ise teknolojiyi, özellikle de mobil teknolojiyi merkeze alıp, ödeme servislerini çeşitlendirmek. Bu noktada ödemelerin mobil operatör faturaları üzerinden gerçekleşmesi, ilk ve en güçlü servisimiz oldu. Mobil ödemeye en çok yatırım yapan, bunu en çok sahiplenen marka, Mikro Ödeme oldu. 2009 yılında ilk mobil ödeme işlemini gerçekleştirmemi zden bugüne dek bu kategoride pazar liderliğimiz sürüyor. Mobil Ödeme ile binlerce üye işyerine ulaştıktan sonra, kredi kartı ve ön ödemeli kartlar gibi diğer ödeme araçlarını da ürün portföyümüze kattık. Bu şekilde 3PAY markası da hayata geçti.”

Alper Akcan, geçtiğimiz dönemi ve 2017’yi değerlendirirken ; “2016 bizim açımızdan önemli bir yıldı. E-para lisansını aldığımız, regülasyonun pazar tarafından öğrenildiği, operatörler ve bankalarla birlikte yakın çalıştığımız bir yıl oldu. Bunun yanı sıra, Fintech kavramının da daha fazla öne çıktığı bir yıl olarak da tanımlanabilir. 2017’de daha fazla sektörel büyüme olacağını, lisansın getirdiği kurallarla birlikte, pazarın gelişeceğini ve ilerleyeceğini de düşünüyoruz. Dijital içerik ve oyun pazarı, 2017’de de ana odak alanlarımız arasında olacak. Gıda sektöründeki harcamaların da internet ve mobil uygulamalar üzerinden yapılması, 2017’de üzerinde duracağımız noktalar arasında.

Ek olarak sınır ötesi ticaret de çok önem verdiğimiz bir alan; özellikle yurt dışına hizmet/ürün satmak isteyen firmalarımıza, hedef pazarlara uygun ödeme çözümleri sunuyoruz ve bu pazarlardan ödeme almalarını sağlıyoruz. Fintech’in geleceğinde, sınır ötesi ticaret özelindeki ödeme kolaylıkları önemli, bir yer tutuyor” dedi.

Wirecard’ın 3pay/Mikro Ödeme’yi satın alma sürecini değerlendiren Alper Akcan, “3pay Mikro Ödeme, bir Fintech startup’ının gelebileceği en başarılı nokta olarak referans gösterilen ama buna rağmen büyümesini asla yavaşlatmayan bir firma olarak sektörde kendini kanıtladı. Wirecard ise beş kıtada ödeme hizmeti sunan bir global dev olarak, Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında faaliyet gösteriyor, dolayısıyla Avrupa’da önemli bir bilgi birikimimiz var. Türkiye pazarına ilgi duyan Wirecard, gücümüze ve potansiyelimize inandı ve satın alma süreci 2014 yılı Aralık ayında gerçekleşti. Türkiye’nin potansiyeli, bölgedeki konumu ve gücü, genç ve dinamik nüfusu, teknoloji adaptasyonundaki yeteneği ve batı ile entegrasyon süreçleri bu satın almada etkili oldu. Orta ve uzun vadedeki stratejimiz, Türkiye’ye alternatif ödeme yöntemlerini adapte etmek olacak. Wirecard olarak Avrupa’nın bu konudaki en büyük markalarından biriyiz” dedi.

@HandeArpaligil