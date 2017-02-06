Wolfteam Oyununa Robokurtlar Geldi

Wolfteam oyununa yeni bir ilk: Robokurtlar

Bu güncelleme getirdiği yeniliklerle mevcut oyuncuların heyecanını ikiye katlarken, gerçek bir FPS deneyimi arayan yeni oyunculara da zengin bir içerik sunuyor.

Yeni güncellemeyle Wolfteam tarihinde ilk kez, kurt versiyonu Robokurt olan karakterler ekibe katılıyor. Oyuna ayrı bir heyecan ve mücadele keyfi getirecek Ruslan Ionov ve Kyle Worker adlı bu karakterler 260 cana sahip. Karakterlerin kurt yeteneklerine gelince; Ruslan Ionov özel saldırıda Ekstra Kalkan ve yüzde 50 yer çekimi direncine sahipken, Kyle Worker’ın özel saldırıda Rakip Çekme ve yüzde 50 yer çekimi direnci özellikleri var. Her iki karakter de ulurken ekstra dayanıklılık ve +200 yaşam puanına sahip oluyor.

İki karaktere de “Kurt Parası Dükkanı” üzerinden ulaşabilecek Wolfteam oyuncuları, bu karakterleri kullanırken yüzde 30 ek Gelişim Puanı ve yüzde 30 Altın alma imkanına sahip olabilecekler.

Wolfteam’in yeni güncellemesinde oyuna “Dolunay Üssü” ve “Çıkış” haritaları ekleniyor. İşgal moduna özel olarak getirilen “Dolunay Üssü” haritasında oyuncular istedikleri kadar uzun zıplayabilir ve havada rakipleri ile soluksuz kapışmalara imza atabilirler. Kurt Akını modu için özel olarak getirilen “Çıkış” haritasında ise amaç tüm kurtları yok ederek hayatta kalmak.

Güncellemeyle birlikte BSS ve ELR300 adlı iki etkili silah geliyor. BSS, hem yivsiz tüfeğin hem de taarruz tüfeğinin avantajlarına sahip bir keskin nişancı tüfeği. Yakın mesafede yivsiz bir tüfek gibi etkili ve taarruz tüfeği gibi yüksek atış hızına sahip. Lazer nişangah, ön tutacak ve ACOG dürbün gibi taktik donanımlara sahip ELR300 ise yüksek atış hızı, düşük geri tepme ve yüksek hasar gücü ile çeşitli operasyonlarda kullanılabilir.

@HandeArpaligil