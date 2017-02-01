Wolfteam Turnuvasında Kurt Avı

Wolfteam turnuvasında kanarya kurt avı peşinde

Netmarble Türkiye’nin düzenlediği GİST 2017 fuarının ilk gününde Wolfteam turnuvası düzenlenecek ve tüm takımlar kurt avı yarışına girecek. Bu turnuvada yer alan takımlar arasında Fenerbahçe, Game Sultan, HWA Gaming ve Dark Passage da yer alıyor.

Türkiye’nin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam, Türkiye’de 7 yıldan fazla bir süredir oyun severler tarafından büyük bir tutkuyla oynanıyor. GİST 2017 Fuarı’nın açılış günü start alacak Wolfteam Türkiye Kupası 2017 sezonunun ilk turnuvasında 1907 Fenerbahçe, Dark Passage, HWA Gaming ve Game Sultan E-Sports takımları kıyasıya bir mücadeleye girecek.

Türkiye’nin önde gelen e-spor kulüplerini aynı sahnede buluşturacak Wolfteam turnuvasında takımlar 10 bin TL’lik ödül havuzundan en büyük payı almak için yarışacak. Türkiye’nin en büyük e-Pin satış portalı olan Game Sultan’ın sponsorluğunda düzenlenecek Wolfteam turnuvasında 1’inci takım 7 bin 500 TL ödül alırken, 2’nci takım ise 2 bin 500 TL ödülün sahibi olacak. Ayrıca dereceye giren takmıları birbirinden iyi Steelseries ekipmanları bekliyor olacak.

Tüm fuar katılımcılarının izlemeye davetli olduğu, büyük bir rekabete ve heyecana sahne olacak Wolfteam turnuvasının yanı sıra GİST 2017 Fuar’ında 2-5 Şubat 2017 tarihleri arasında Netmarble standını ziyaret edecek oyun severler çeşitli hediyeler kazanma fırsatı da yakalayacak. Oyunseverlerin Gaming İstanbul 2017 fuarına ve özellikle de açılış günü yapılacak turnuvaya büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

@HandeArpaligil