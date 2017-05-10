Wonder Woman’ın Filmden Önceki Son Fragmanı Yayınlandı

Bir dolu Wonder Woman reklamları, tanıtım filmleri klipleri yayınlandıktan sonra filmin son fragmanı da sonunda yayınlandı.

Wonder Woman, 2 Haziran tarihinde gösterime girecek. Fragman MTV Movie Awards kapsamında yayınlandı. Bu fragmanda Gal Gadot’ın canlandırdığı Diana karakterini Themyscira’dan kendi dünyamıza adım atarken görüyoruz. Bu esnada Diana simgesel kırbacı ve kalkanını da unutmuyor tabii.

Diana bizim dünyamıza girer girmez kendisini birinci Dünya Savaşı’nın ortasında buluyor. Amerikalı pilot Chris Pine ile beraber Fransa’daki savaşa katılan Diana benzersiz süper güçleri ile bazı şeylerin gidişatını değiştiriyor.

Fragman ayrıca DC’nin kullandığı renkleri de biraz değiştirdiğini gösteriyor. Eskiden DC’nin yapımlarında hakim olan mavi ve gri temanın yanında daha parlak ve açık renkler de yer alıyor.