World of Tanks Blitz’te Fransız Rüzgarları

World of Tanks oyununda Fransız esintileri

World of Tanks oyununun savaş meydanlarına, hızları ve otomatik yükleyicileriyle gümbür gümbür gelen Fransız tankları indi. Toplamda 10 adet olan Fransız tank ailesi, düşmanlarınızı alt etmek için birebir.

“Bu ay World of Tanks Blitz’in 80 milyondan fazla kez indirilmesini kutluyoruz,” diyen oyunun Ürün Direktörü Andrey Ryabovol, sözlerini “Oyuncularımıza World of Tanks’e gösterdikleri sevgi ve bağlılık için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde oyunda birçok oynanış güncellemesi, yeni özellik ve eğlenceli etkinlik onları bekliyor olacak,” şeklinde bitirdi.

Fransız tanklarının ön safhalarında bu tankların atası sayılan Soviet Ms-1 ve Renault FT bulunuyor. Renault FT, tareti üstte, motoru arkada, sürücüsü önde bulunan ilk tank olma özelliğine sahiptir. Fransız tank ağacının üç ağır topu ise otomatik yükleyicileri ve güçlü motorlarıyla 9. seviye X AMX 50 120 ve AMX 50B.

World of Tanks Blitz’teki en büyük silahınızın hız ve çeviklik olduğu düşünüldüğünde, Fransız tankları otomatik yükleyicileriyle size büyük avantaj sağlayacak. Elbette o noktaya gelinceye kadar daha düşük ve orta seviyedeki altı tankın kilidini açmanız gerekmekte.

23 Şubat itibariyle başlayacak Kayıp Bölük etkinliğinde savaş görevlerini tamamlayacak, bilgi toplayacak ve içinde birbirinden güzel hediyeler barındıran sandıkları açacaksınız. Kayıp Bölük ile ilgili topladığınız bilgiler size FCM 50t, AMX CDC ve IS-2 gibi tanklar kazandırırsa hiç şaşırmayın bizden söylemesi.

@HandeArpaligil