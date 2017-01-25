World of Tanks Blitz’den Çin Yılbaşı Süprizi

World of Tanks Blitz oyununda doğa elementlerinin hâkimi olun ve iki adet benzersiz tank elde etme fırsatını kaçırmayın

World of Tanks Blitz oyununda Çin yılbaşı şerefine bir çok güzel sürpriz ekleniyor ve ateş ile buzun epik çarpışması başlıyor. Yeni Ay adı verilen etkinliklerde oyuncular ateş ya da buz elementlerinden birini seçip yollarını belirleyecekler. 28 Ocak – 18 Şubat arası alev tankı Blaze WZ ya da buz tankı Glacial 112’den biriyle sayısız ödül kazanmak mümkün.

Tarafınızı seçtikten sonra bu tanklarla yapacağınız maçlarda Ejder Dişi ya da Ay Tılsımı kazanacak ve ilerleyeceksiniz. İki farklı görev zinciri boyunca oyuncular Blaze WZ 135 FT (7. Seviye tank destroyeri) ya da Glacial 112 (8. Seviye ağır tank) kazanma şansı elde edecekler. Başarıyla geçilen her seviyede oyuncuları aynı zamanda bedava deneyim puanları, Premium hesap süresi ve oyuna yeni eklenen booster’lar bekliyor.

Görevlerin tamamını başarıyla bitirenler ise ejderhaların krallarını elde edecek. Blaze WZ 135 FT üzerindeki devasa ejderha dokusu ve ejder başı şeklindeki kalkanıyla göz kamaştırıyor. Glacial 112 ise paletler üstünde ilerleyen bir buz dağı adeta. Yan taraflarında iki buz ejderi bulunan tankın ejderha namlusu da görenlerin kanını donduracak. Her iki Premium tank da ejder kamuflajı ve bazı durumlarda ise bir dizi güçlü booster ile geliyor.

@HandeArpaligil