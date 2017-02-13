World of Tanks Yıldönümünü Kutluyor

World of Tanks Konsol Sürümü Yeni Yaşını Kutluyor

World of Tanks Sony Playstation’a çıkışının 1. yılında 11 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya sahip olmasını hediyeler ve sürprizlerle kutluyor.

Şubat ayı boyunca Wargaming, World of Tanks’in PlayStation®4’e çıkışının 1. yaş gününü kutluyor olacak. PlayStation®4, Xbox One ve Xbox 360 kullanıcıları, birçok ücretsiz hediye kazanma ve yeni Çekoslovakya tank serisi ile tanışma fırsatı elde edecek.

Wargaming en büyük sürprizi ise konsol oyuncularına ücretsiz Premium tank hediye ederek yapıyor. Kazanmak için tek yapmanız gereken 10 Şubat – 28 Şubat arası oyuna girmek ve en az bir savaş yapmak. Bunun sonucunda yüksek patlayıcılı toplarıyla er meydanının korkulu rüyası Raseiniai BT-7A, hangarınıza ekleniyor olacak. Ayrıca oyuncuların favori tanklarından ikisi de kısa bir süreliğine oyuna dönüş yapıyor. Devasa KV-5 ve güç sembolü 105 leFH18B2, oyun içi mağazada yerlerini alırken, Premium hesaplara özel indirimlerle geliyorlar.

Çek tank ailesi ise konsol çıkarmasını toplam 10 adet hafif ve orta tankla yapıyor. Sağlam zırhlarıyla göz dolduran 1. seviye Kolohousenka, 2. Seviye LT vz 35 ve LT vz 38’nin tek dezavantajları yavaş hareket ediyor olmaları. Aralarında ST vz 39, Skoda T 244 ve T 50/51 bulunan 4. seviye 7 adet orta tank ise kardeşlerine oranla çok daha hızlı ve güçlüler. Bakalım oyunseverlerin bu yeniliklere karşı tepkisi ne yönde olacak?

@HandeArpaligil