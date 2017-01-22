Xbox Severler için Müjde

Oyun severler için ideal aksesuar

Şık krom tasarımı ve kişiselleştirilebilen tuş takımı ile profesyonel oyun severler için üretilen Xbox One Elite kumanda özellikleriyle dikkat çekiyor.

Kişiselleştirilebilirlik ve dayanıklılık talep eden oyun severler için tasarlanan Elite kumanda, kablosuz özelliğiyle FPS, yarış, dövüş ya da diğer oyun türlerinde çok daha iyi bir kontrol deneyimi sunuyor. Oyun tutkunları için en güzel hediye seçeneklerinden biri olan Xbox Elite oyun kumandası, metal kontrol çubukları, değiştirilebilir denetim düğmeleri ve diğer özellikleriyle oyunlarda üst düzey performans göstermek isteyen oyun fanatiklerine hitap ediyor.

Oyun kumandasındaki tuşların hassasiyeti, tetiğin minimum/maksimum değerleri ve benzeri fonksiyonları özelleştirilebiliyor. Bu sayede her oyuncu kendi kişisel beklenti ve ihtiyaçlarına göre Xbox Elite kumandanın özelliklerini değiştirebiliyor. Uzun oyun saatleri için tasarlanan kontrol çubuğu sapları ise yüksek performans için paslanmaz çelikten üretildi.

Xbox Elite oyun kumandası ile beraber verilen, farklı uzunluklara sahip 6 adet kontrol çubuğu setinden istenen çiftler, oyuncunun ihtiyaçlarına göre tercih edilebiliyor. Yine kutudan çıkan 4 adet denetim düğmesi seti kumandanın arka yüzüne kolayca takılabiliyor. Oyun severler bu denetim düğmelerinden hepsini ya da istediklerini kullanabiliyorlar. Standart sürüme göre gelişmiş ek özellikleri bulunan Xbox One Elite kumanda Zorlu Center Beymen ve Akmerkez Wepublic gibi seçkin satış noktalarından satın alabilirsiniz.

@HandeArpaligil