Xiaomi Mi 6 mercek altında inceleniyor

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Mi 6 merakla beklenirken bizlere ulaşan bazı detayları sizinle paylaşmak istiyoruz: Xiaomi Mi 6 mercek altına alınıyor.

Xiaomi Mi 6 modeliyle Xiaomi yine donanım ve tasarım açısından farklı seçenekleri ile yine kullanıcılarını mutlu etmeyi hedefliyor. Bize ulaşan bilgilere göre yeni modelinde Helio X30 ve Qualcomm Snapdragon 835 ile çalışan üç farklı seçenek ile Xiaomi Mi 6 akıllı telefon pazarında yer alacak. Her yeni ürünüyle mutlaka bir farklılık yakalamayı başaran Xiaomi bu üç değişik seçenekte sadece donanım değil tasarımsal olarak da farklı olacak.

Xiaomi Mi 6’nın en lüks versiyonu diyebileceğimiz Premier modelinde kavisli ekranı tercih ederken donanım olarak da 6GB RAM ve 256GB depolama kapasitesine sahip olacağı konuşuluyor. Anlaşılan bu hamlesiyle Xiaomi rakipleriyle RAM ve depolama açısından bir yarışa girmeye hazırlanıyor.

Xiaomi yeni modelinde özellikle depolama konusunda bir çok seçenek sunup herkesi bu alternatiflerden biriyle mutlu etmeyi hedeflerken tasarım olarak da seramik bir telefon duyuracağı söyleniyor. Böylece hem göze hem de performansa hitap etmeyi planlıyor diyebiliriz. Artık depolama kapasitesi olarak alıştığımız 128GB ve 256GB’lar yeni modelde bulunacağı söylenirken henüz bu modelin ne zaman gerçek anlamda raflara çıkacağı belli değil. Bize ulaşan bilgiler arasında 290 dolardan 435 dolara kadar bir aralıkta Xiaomi Mi 6 seçeneklerinin fiyat etiketleri olması bekleniyor.

@HandeArpaligil