Xiaomi’den Elektrikli Scooter Geliyor

Mijia: Xiaomi’nin elektrikli scooter aracı

Xiaomi elektrikli araçlar konusunda yeni ürünlerle karşımıza çıkıp şaşırtmayı başarıyor. Elektrikli scooter Mijia ile beğeni toplayabilecek mi sizce?

Xiaomi önce elektrikli bisiklet QiCycle ile bu sektörde varlığını gösterme imkanı bulmuştu. Mijia ile de bu pazarda kalma konusundaki kararlılığını ispatladı. Bu scooter 75 kilogramlık bir sürücüyle yaklaşık 30 km gidebiliyor. Ani bir frenle bu elektrikli scooter 4 saniye içinde durabilir. Şu an için sadece siyah ve beyaz renk seçenekleri olan scooter’ın en dikkat çeken özelliği ise akıllı telefon uygulaması. Bu uygulama sayesinde mevcut hız, pil durumu ve gidilen mesafe gibi bilgiler gösteriliyor. Bu akıllı uygulama acil durumlarda kullanıcıya da bilgi verebiliyor.

@HandeArpaligil