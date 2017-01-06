Xiaomi’nin CES 2017’deki Gövde Gösterisi

Xiaomi’nin yeni akıllı telefonu

Xiaomi’nin önlenemez yükselişi 2016’da olduğu gibi 2017’de de devam ediyor ve CES 2017 fuarı da Xiaomi’nin yeni modelini tanıtması için iyi bir fırsat oldu.

Xiaomi geçen sene neredeyse çerçevesiz modelini tanıtıp akıllı telefon pazarında çığır açmayı başarmıştı. Şimdi de iddiasını yeni modeli Xiaomi Mi Mix Pearl White Edition ile ortaya koymayı planlıyor. İnci beyazı olarak adlandırdığı bu akıllı telefon markanın siyah renk baskın portföyünü renklendirmiş oldu. Bu model sonrasında Xiaomi farklı renkleri de deneyebileceğinin sinyallerini vermiş oldu.

6.4 inç boyutuna sahip bu akıllı telefon Xiaomi Mi Mix’e benzer özelliklere sahip. Qualcomm’un Snapdragon 821 chipseti, 4GB RAM ile 128GB ve 6GB RAM ile 256GB hafıza seçeneklerine sahip bu bembeyaz telefon aynı zamanda Xiaomi’nin global bir marka olması için atılmış bir adımdı. Xiaomi 2017’de bakalım başka hangi ülkelere açılacak.

@HandeArpaligil