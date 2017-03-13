Yandex ve Avis’ten Reklam Modeli İşbirliği

Yandex Navigasyon ve Avis Türkiye yepyeni bir reklam modelini uygulamaya koydu

Yandex Navigasyon, yenilikçi bir reklam modeli için araç kiralama şirketi Avis Türkiye ile yeni bir işbirliğine imza attı. Sektörde bir “ilk” olan reklam modeli, Yandex Navigasyon’un sesli yönlendirme özelliğinden markaların yararlanmasına imkân sağlarken, rota üzerindeki marka lokasyonlarını da gösteriyor. Yandex Navigasyon bu yeni modelde ilk olarak Avis Türkiye ile iş birliği yaptı.

Yandex Navigasyon’un 2017’de devreye aldığı en büyük yeniliklerinden biri de reklam uygulamaları alanında oldu. Türkiye’nin lider navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon, farklı bir modelle reklam verenlerin hizmetine açıldı. Yandex Navigasyon’un sesli yönlendirme özelliğinin markaya göre uyarlanması ile rota üzerinde lokasyon bazlı marka gösterimini kapsayan yeni reklam modelinden ilk olarak araç kiralamanın lider ve öncü markası Avis Türkiye yararlanmaya başladı.



Yandex Navigasyon’da 10 Mart’ta yayına başlayan Avis Türkiye reklamları şu şekilde gösteriliyor: Kullanıcılar rota oluşturduklarında “Rota oluşturuldu” veya rotalarına vardıklarında “Varış noktasına ulaştınız” şeklindeki sesli yönlendirmeler markanın ismiyle birlikte seslendiriliyor. Sesli yönlendirme, “Rota oluşturuldu. Avis keyifli yolculuklar diler” ifadesiyle düzenleniyor. Bununla birlikte kullanıcılar rotalarında devam ederken 150 metre yakında bulunan Avis ofisleri, otomatik olarak haritada Avis logosuyla birlikte beliriyor.



Yandex Navigasyon’un bu farklı reklam modeliyle Türkiye’de bir “ilk”i gerçekleştirdiğini ifade eden Yandex Harita Servisleri Müdürü Onur Karahayıt, şunları söyledi: “Yandex Navigasyon, kullanıcıların trafikte hayatını kolaylaştıran katma değeri yüksek bir uygulama. En güncel yol durumu bilgilerini vererek milyonlarca kullanıcının günlük hayatında vazgeçilmez olan böyle bir uygulamadan reklam verenler de doğal olarak yararlanmak istiyor. Biz yeni modelimizi oluştururken kullanıcı deneyimine zarar vermemek için büyük özen gösterdik. Böylece markaların seslerini duyurabilecekleri, kullanıcı deneyimiyle uyumlu bir model geliştirdik. Bu yenilikçi reklam modelini Avis Türkiye gibi sektörünün öncü ve lider markasıyla hayata geçirdiğimiz için mutluyuz.”

Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici, sektörde bir ilk olan bu projede Yandex ile ilk adımı birlikte atmaktan çok memnun olduklarını belirtti ve şunları ekledi: “Mobilitenin öneminin giderek arttığı, zamanın herkes için çok değerli olduğu günümüzde, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve bütünsel bir deneyim sunmak bizim için çok önemli. Yandex Navigasyon ile halihazırda iş birliği içindeyiz ve ne mutlu ki bu deneyimde de beraberiz. Avis Türkiye olarak katma değerli bu projede Yandex’in ilk partneri olduğumuz için çok mutluyuz. Şimdiden kendimizi müşterilerimize bir “rota” daha yakın hissediyoruz. Gelecekte de pek çok inovatif projede bir arada olacağımızdan eminiz.”

@HandeArpaligil