Yapay Zeka Konusunda RTB House ve Nvidia İşbirliği

RTB House ve Nvidia’nın

yapay zeka alanında işbirliğinin içeriği

Dijital reklamcılıkta yapay zeka teknolojisini kullanan RTB House, daha isabetli kişiselleştirilmiş yeniden hedefleme için Nvidia işlemcilerini kullanıyor.

Derin öğrenme ile display reklamda çok daha başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlayan RTB House, yüksek hızlı ve performans gerektiren altyapısı için Nvidia’nın grafik işleme ünitelerini (GPU) kullanıyor. Yeniden hedefleme ve kişiselleştirme teknolojileri pazarlama uzmanlarına eşsiz yaratıcı çalışmalar yapmalarına olanak tanıyor. Yapay zekanın en önemli alt dallarından biri olan derin öğrenme, yeni nesil reklam kişiselleştirmesi fırsatı sunuyor.

RTB House’un yenilikçi bir öneri mekanizması inşa ettiğini belirten RTB House Türkiye Ülke Müdürü Okay Tuğ, “Derin öğrenme teknolojisiyle, kullanıcıların davranışları ve özelliklerine en uygun ürünün tercih edilmesi sağlanıyor. İnsan beyninin nöronlarından ilham alınarak oluşturulan matematiksel modelleme, eldeki verilerle çok daha iyi satın alma tahminlerinin yapılmasını sağlıyor” dedi.

Bilim kurgu romanlarında karşımıza çıkan yapay zekanın günlük hayatımızın bir parçası olduğuna değinen Tuğ, “Derin öğrenme, büyük verinin kara kutusunu açmamızı sağlıyor. Bu sayede reklamlarda kullanılacak ürünler çok daha isabetli tercih edilebiliyor. Böylece geri dönüşü oldukça yüksek kampanyalar ortaya çıkarken, bütçeler en verimli şekilde kullanılmış oluyor. Derin öğrenme ile birlikte kişiselleştirilmiş yeniden hedefleme sayesinde yüzde 50’ye kadar daha verimli kampanyalar sunabiliyoruz” dedi.

Derin öğrenme, çok önemli bir bilgi işlem gücüne ihtiyaç duyuyor ve algoritmalarının geliştirilmesi ile uygulamaya alınması için bu konuda optimize edilmiş teknolojilerin kullanılması gerekiyor. RTB House, derin öğrenme bilgi işlem modeli için NVIDIA’nın grafik işlemci ünitesini kullanıyor.

Yapay zeka ve veri bilimi konusunda uzmanlaşan şirketlerin yer aldığı NVIDIA Inception Program’ın bir parçası olan RTB House, reklam satın almada kendi teknolojisine sahip dünyadaki ender şirketlerden biri olarak öne çıkıyor.

@HandeArpaligil