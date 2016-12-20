Yapay Zeka Pazarlaması Çığır Açıyor

Emarsys Yapay Zeka Pazarlaması’nı tanıttı

Emarsys, Yapay Zeka Pazarlaması ile karmaşık veriyle milyarlarca müşterinin gerçek kişisel etkileşimlerini ölçeklendirme arasındaki boşluğu birleştiriyor.

Yapay zeka pazarlamasının yeni kabiliyetleri, pazarlama profesyonellerinin üzerindeki yükü hafifletiyor. Bunu da bambaşka araçlar ekleyerek değil, onun yerine karmaşık veri bilimiyle her ölçekte gerçekten kişiselleştirilmiş kampanyaları tüm kanallarda uygulama arasındaki boşluğu basit ve etkin bir şekilde birleştirerek başarıyor. İleri görüşlü pazarlama profesyonellerine güçlü ve somut bir yapay zeka çözümü olarak sunulan AIM, daha önce deneyimlenmemiş kabiliyetlere sahip; bir komutla kişiselleştirilmiş teşvik tavsiyeleri ve gelirleri % 28’den fazla artırma potansiyeliyle ciddi değer katma bunlardan sadece ikisi. Pazarlama profesyonellerinin AIM ile etkileşimi, gelişmiş özellikleri Emarsys B2C Marketing Cloud’a ekleyen özgün ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi (UX) portalı aracılığıyla gerçekleşiyor. AIM, iki milyardan fazla Emarsys birleştirilmiş müşteri profilinin analizinden elde edilen verileri kullanarak zamanlamayı, içeriği ve iletişim kanalını otomatize ediyor. AIM’nin lansmanı, Emarsys’in 22,3 milyon $’lık ek finansman sağladığını açıklamasından kısa bir süre sonra gerçekleşti. Son 24 ayda toplam 55,3 milyon $’a ulaşan ek finansman, Emarsys AIM gibi yapay zeka inovasyonlarını desteklemek için kullanılacak. Emarsys son zamanlardaki başarılarını ileriye taşırken mevcut pazarlarının yanı sıra ABD gibi yeni pazarlardaki fırsatları da değerlendirerek büyümesine ivme kazandıracak.

@HandeArpaligil