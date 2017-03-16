Yapılan DDoS Saldırılarının Sebebi

Şirketler DDoS için rakiplerini suçluyor…

DDoS saldırısına uğrayan şirketlerin yarısına yakını (araştırmalara göre %43) bunun sorumlusunun rakipleri olduğunu düşünüyor. Kaspersky Lab ve B2B International tarafından yapılan ankete göre saldırıların arkasında siber suçluların bulunduğunu düşünenlerin oranı sadece %38. Dünya'nın En Etik Şirketlerinden Biri

Kaspersky Lab’ın 2016 BT Riskleri* araştırması, bir DDoS saldırısının ardında yatan sebebin, politik komplo veya bir şirkete karşı duyulan şahsi nefret yerine, en yüksek ihtimalle endüstriyel sabotaj olarak görüldüğünü ortaya çıkardı. Saldırı kurbanlarının sadece beşte biri (%20) yabancı hükümetleri ve gizli servis organizasyonlarını suçlarken, yine neredeyse aynı oranda kişi ise (%21) kızgın eski çalışanlardan şüpheleniyor.

Şirketlerin büyüklüklerine göre bu konuda aldıkları tavırlarına bakıldığında, küçük sayılabilecek şirketlerin bir DDoS saldırısı sonrasında rakiplerinden şüphelenme ihtimallerinin daha yüksek olduğu görülüyor. KOBİ’lerin neredeyse yarısı (%48) böyle düşünürken, büyük kurumsal şirketlerde ise bu oran %36’da kalıyor. Buna karşı, büyük şirketlerin temsilcileri suçu daha çok eski çalışanlarına veya yabancı hükümetlere atma eğiliminde oluyor.

Kaspersky Lab DDoS Protection Ürün Başkanı Kirill İlganaev, konuyla ilgili olarak şöyle diyor: “Şirketler BT sistemlerinin ve özel verilerinin dört bir yandan kuşatıldığını düşünüyor, bu çok açık. DDoS saldırıları bu denli sıklaşmışken ve etkileri bu kadar sertken, bir çoğu bunun arkasında işlerini sabote edip müşterilerini çalmak isteyen rakiplerinin olduğunu düşünüyor. Böyle sinsice taktiklerin sayısı artarken şirketlerin de gerekli adımları atıp korunmaları ve saldırılara karşı nüfuz edilemez hale gelmeleri gerekiyor.”

Kaynağı neresi olursa olsun, Kaspersky DDoS Protection şirketlerin DDoS saldırılarından korunmalarına yardımcı olmak ve DDoS saldırısı risklerini en aza indirmek için eksiksiz ve bütünsel bir çözüm sunuyor. Şirketleri en karmaşık ve yoğun saldırılara karşı koruyan çözüm, işlerini sorunsuz bir şekilde yürütmeye devam etmelerini sağlıyor.

@HandeArpaligil