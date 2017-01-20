Yarıyıl Tatili Öncesi Kış Sporları Rağbette

Kış sporları sevenler bu sene alışveriş istatistiklerini kökünden değiştirdi

Türkiye’de kış sporları ile ilgilenenlerin e-ticaret üzerinden yaptığı alışverişler geçen senelere göre bu yıl patlama yaşadı. Bu artışın da en büyüğü gittigidiyor web sitesinde görüldü.

Bu kategorideki büyümesini daha da arttırmayı hedefleyen GittiGidiyor, sosyal anket servisi Poltio.com üzerinden yaptığı araştırmayla, kış mevsiminde spor yapanların tercih ettiği spor dalları ve bu amaçla yaptıkları alışveriş tercihlerine ışık tuttu. Türkiye genelinde 8 bin 634 kişinin oy kullandığı ankette, kış sporlarıyla ilgilenen her 2 kişiden 1’inin tercihini kayaktan yana kullandığı ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 51’i kayak yaptığını belirtirken, yüzde 23’ü kızak, yüzde 15’i buz pateni ve yüzde 11’i de snowboard’dan yana oy kullandı.

“Kış sporu yaparken olmazsa olmazınız nedir?” sorusuna da yanıt arayan ankette termal içlik ön plana çıktı. Katılımcıların yüzde 39’u kış sporu yaparken termal içlikten vazgeçmeyeceğini belirtti. Bunu izleyen diğer ürünler yüzde 29 ile gözlük, yüzde 19 ile kulaklık ve yüzde ile 13 yüz maskesi oldu.

Kış sporu yapanların yüzde 38’i giyim ve ekipmana ayırdıkları ortalama bütçenin 750 TL ve üzeri olduğunu kaydetti. Kış sporları için 100 – 250 TL arası bir bütçe ayırdıklarını ifade edenlerin oranı yüzde 33, 250 – 400 TL ayıranların oranı yüzde 17 ve 400 – 750 TL ayıranların oranı yüzde 12 oldu.

Kış sporları için tercih edilen lokasyonlar arasında ise Uludağ’ın popülerliğini koruması dikkat çekti. Yüzde 52 ile ilk tercih olarak oylanan Uludağ’ın ardından yüzde 20’lik oy oranıyla yurtdışı alternatifler ikinci sıraya yerleşti. Yüzde 9 ile Palandöken 3’üncü, yüzde 8 ile Kartepe 4’üncü, yüzde 7 ile Sarıkamış 5’inci ve yüzde 4 ile Kartalkaya 6’ncı sırada yer aldı.

@HandeArpaligil