Yemeğe Çıkmanın Kazançlı Yolu

Artık yemeğe çıkmanın akıllı ve kazançlı bir yolu var: dine&pay

Türkiye’nin ilk global sadakat programlı mobil uygulama Dine&Pay, hem yatırımcısına hem yemeğe çıkan kullanıcısına hem de üye işyerlerine kazandırıyor.

Kullanıcıların akıllı telefonları üzerinden restoranlara kolay rezervasyon yapabildiği ve hesaplarını saniyeler içinde ödeyebildiği bir mobil restoran uygulaması olan Dine&Pay, Mayıs 2017’de kullanıma açılacak. 75 üye restoranla hizmete başlayacak olan uygulamanın 2017 sonu hedefi, büyük şehirler ve turistik merkezlerdeki 600 üye restoran, 500bin kullanıcı ve 30 milyon TL ciro.

Cüneyt Ortan, Ferruh Karakaşlı ve Enver Eren’in ortak girişimi olan Dine&Pay mobil restoran uygulaması, birçok ilk ve tek dijital özelliği ve global kullanım imkanlarıyla rakiplerinden ayrışıyor. Türkiye’deki benzeri mobil uygulamalar içerisindeki tek global sadakat programına sahip olan Dine&Pay, yatırımcısına, yerli ve yabancı kullanıcısına ve üye işyerlerine farklı avantajlar sunabiliyor. Uygulamanın en önemli avantajlarından biri ise ödüllü ve global sadakat programı PINS ile yaptığı exclusive anlaşma. Bu anlaşma ile PINS’in resmi yeme-içme uygulaması olan Dine&Pay kullanıcılarına, restoran harcamalarından kazandıkları PINS puanlarını dünyanın her yerindeki PINS üye işyerlerinde kullanabilme imkanı sunuyor.

Hiçbir ücret ödemeden üye olunabilen Dine&Pay’in kullanıcılara yönelik avantajları arasında; bulunduğu lokasyondaki restoranların indirimli saatleriyle ilgili otomatik bilgi gelmesi, rezervasyon yaptırdığı restorana uygulama üzerinden dilerse taksi çağırabilmesi, üye restoranlarda sipariş verdiği anda hesabı görebilmesi, garsonu beklemeden hesabı ödeyebilmesi, hatta hesabı kişi bazlı bölebilmesi, isterse de PINS puanlarıyla ödeyebilmesi bulunuyor. Sahip olduğu global sadakat programıyla fark yaratan Dine&Pay ile kullanıcılar, Türkiye’deki restoranlarda yaptıkları harcamalardan topladıkları PINS’lerini dünyanın her yerinde kullanabiliyor, yabancı turistler ise kendi ülkelerinde kazandıkları PINS’lerle Türkiye’deki restoranlarda ödeme yapabiliyorlar.

Güçlü altyapı çözüm ortaklarına sahip olan Dine&Pay, üye restoranlara, rakip uygulamalardan ayrılan dijital özellikleriyle birçok avantaj sunuyor. Dine&Pay ile restoranlar boş saatlerinde de müşteri bulabilecek, detaylandırılmış kullanıcı datasına bilgi gönderebilecek, kullandığı PINS sadakat programıyla yurtdışındaki PINS kullanıcılarına mekanlarının tanıtımını yapabilecek. Dine&Pay, üyesi olan restoranlara müşteri ve çalışan memnuniyetini artırma, personelinin iş yükünü azaltırken onların daha çok bahşiş kazanmasını sağlama ve özel kampanyalarla boş saatlerde bile doluluk oranını yükseltme gibi imkanlar sağlıyor.

@HandeArpaligil