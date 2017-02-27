Yeni Havaalanının Güvenliği Proline’a Emanet

İstanbul Yeni Havalimanı’nın güvenliği Proline tarafından sağlanacak

Türkiye tarihinin en büyük altyapı projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı’nın baştan sona kadar güvenliği Proline tarafından sağlanacak.



Türkiye’nin havacılık sektöründeki yükselişini ivmelendirecek İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşaatını gerçekleştiren ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA, havalimanının güvenliğini sağlaması için kapsamlı bir değerlendirme süreci sonrasında Türk teknoloji şirketi Proline’ı tercih etti.

Anlaşma kapsamında Proline; havalimanı güvenliğini akıllı çit, radar, biyometrik sistemler ve termal kameraların da bulunduğu yeni nesil teknolojiler ile sağlayacak. Kurulan sistem, sabit ve hareketli kameralar ile akıllı video analiz sistemleri kullanılarak desteklenecek. Ayrıca proje kapsamında; pist, apron, terminal ve otoparklar için yüksek teknolojili çözümler ile güvenli bir altyapı oluşturulacak. Giriş ve çıkışların biyometrik olarak kontrol altına alınacağı yapıda, yüz tanıma ve damar izi teknolojileri kullanılacak. Aktiviteler komuta kontrol merkezleri üzerinden izlenip, erken uyarı sistemleri ile operasyon merkezlerinin daha hızlı karar vermesi sağlanacak. Proline; tamamlandığında sıfırdan yapılan dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nda çevresel sistem güvenliği, video sistem güvenliği ve erişim kontrol sistem güvenliği çözümleri kullanarak entegre bir güvenlik sistemi kuracak.

Türkiye tarihinin en büyük altyapı projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı’nın güvenliğini, geliştirdikleri güvenli ve akıllı şehir çözümleri ile sağlamaktan gurur duyduklarını söyleyen Proline İcra Kurulu Başkanı Mehmet Doğanyiğit; “Dünyanın en önemli yolcu trafiği merkezlerinden biri olması beklenen bu havalimanında, tüm fazlar tamamlandığında yıllık 200 milyonun üzerine çıkartılabilir bir kapasitenin kullanıma sunulması planlanıyor. Bu denli yoğun trafiği olan alanlarda güvenliğin, mevcut kontrol sistemleri ve klasik kontrol mekanizmalarıyla sağlanması mümkün değildir. Burada hayata geçireceğimiz akıllı güvenlik sistemleri ile başta insan faktöründen kaynaklanabilecek hatalar olmak üzere potansiyel hatalar minimuma indirilecek. Akıllı kararlar vererek önleyici aksiyonlar alabilen teknolojiler ile hızlı kararlar alınarak aksiyona geçilebilecek ve bu sürecin bir sonucu olarak da milyonlarca yolcunun konfor ve huzuru artırılmış olacak.” dedi.

@HandeArpaligil