Yeni iPad 10.9 ve Home Tuşu Yok?

Apple iPad satışlarında yaşadığı düşüşü durdurmak ve satışlarını arttırarak devam ettirmek için çeşitli yöntemler ve yenilikler deniyor. Yeni iPad modelinde ekranı büyütmesi ve Home tuşunu kaldırması ise söylentiler arasında

Apple en çok sattığı model olan iPad serisinin ekran boyutunu standart olarak 9.7″ olarak kullanmakta. Yeni iPad modelinde ise, daha önce standart olarak kullandığı ekran boyutunu büyüterek kullanıcıların ilgisini çekmeyi planlıyor. Yeni modelin 10.5″ veya 10.9″ boyutunda olabileceği gelen bilgiler arasında. Tabletin inceliğini ise, 7.5 mm e çekmeyi hedefleyen Apple, 7.2 mm inceliğindeki iPad Pro modelini yakalamayı hedeflemiş olabilir.

Bir diğer önemli yenilik ise Home tuşunun tamamen kaldırılmasının planlanması. Daha önceleri iPhone 7 de acaba kaldırılır mı efsanesi dolaşan, ancak sadece dokunmatik hale getirilerek yeni işlevsellikler katılan Home tuşunun akıbeti ise merak konusu.

Ekran boyutu büyürken ve daha ince hale gelmesi planlanırken mevcut olan 9.7″ lik iPad ile aynı boyutlarda olacağının bilgisi de mevcut. Yani, boyutlarını koruyarak, ekran-kasa oranın iyileştirilmesi söz konusu olacak.

Yakın bir zaman sonra bize ulaşan bu söylentiler, daha net bilgilere kavuşacaktır. Daha net bilgiler ulaştığında da sizlere detayları aktarıyor olacağız.

@ardameric