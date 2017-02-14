Yeni Jenerasyon Veri Güvenliği Çağı

XGen™ ile akıllı, optimize ve bağlantılı veri güvenliği çağı başlıyor

Veri güvenliği konusunda küresel çözüm sağlayıcı Trend Micro tarafından geliştirilen, güvenlik teknolojilerinde çığır açan XGen güvenlik konseptiyle tanışın. Daha önce Trend Micro’nun uç nokta güvenlik çözümleri için aktif hale gelen bu eşsiz teknoloji, artık hibrit bulut, ağ koruması, uç nokta ve kullanıcı koruması dâhil daha birçok alanda benzersiz bir güvenlik sunacak.

Akıllı güvenlik yaklaşımı ile fark yaratan XGen™ teknolojisinin, ağ ve hibrit bulut ortamlarını da içeren tüm Trend Micro çözümlerinde etkin hale gelmesi sayesinde, her bir güvenlik katmanına göre optimize edilebilen, tehditleri öğrenerek durmaksızın kendi kendini geliştiren, bilinen ve bilinmeyen tüm tehditlere karşı hazırlıklı bir güvenlik katmanı mümkün oluyor.

Trend Micro tarafından geliştirilen ve tüm çözümlerine güç veren XGen güvenlik konsepti, yüksek duyarlılıklı makine öğrenimi teknolojisini tehdit koruma teknikleriyle birleştiriyor. Bu sayede tüm güvenlik katmanlarındaki güvenlik boşluklarını dolduruyor ve tehdit önleme teknolojilerinin doğru zamanda ve doğru durumda kullanılmasını sağlıyor.

XGen™ teknolojisinin en büyük artılarından bir diğeri ise makine öğrenimi özelliğinin yanında sunduğu ve farklı jenerasyonların tehdit çözümlerini bir araya getiren çok yönlülüğü. Bugün gelecek nesil tehdit engelleme sistemlerinin birçoğu bir ya da iki farklı çözümü bir arada sunabildiği için günümüzün sürekli değişen tehdit atmosferinde mutlaka bir ya da daha çok noktanın açıkta kalmasına neden oluyor. Gerçek anlamda etkili bir güvenlik çözümü ise tamamlayıcı çözümler içeren çok katmanlı bir yapıya gereksinim duyuyor.

Trend Micro’nun bu alanda ortaya koyduğu eşsiz yaklaşım ile zararsız veriler ve tehditler hızlıca ayırt edilebiliyor. Uygulama kontrolü, güvenlik açığı engelleme, kum havuzu, davranış analizi ve makine öğrenmesi gibi gelişmiş teknolojiler kullanan XGen, hızlı ve isabetli bir şekilde tehditleri saptayabiliyor.

@HandeArpaligil