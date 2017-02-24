Yeni Kahraman Kyle Seven Knights’da

Seven Knights’a çok özel yeni kahraman Kyle karakteri geldi

Netmarble Games, mobil RPG Seven Knights‘a geçtiğimiz günlerde yeni özel bir kahraman olan Kyle’ın eklendiğini açıkladı.

Kyle, uzun saçları ve zinciriyle yaptığı büyüleyici hareketleri ve Eski Dört Lord’dan biri olan Teo’ya benzer yetenekleri olan ölümcül bir karakter. Kyle’ın savaş sırasında yüzünü yaraladığı Teo’nun da oyuna eklenmesiyle hikaye çok daha ilginç, dövüş için karşılaşmaları halinde ise çok daha eğlenceli hale gelecek.

Seven Knights son güncellemesiyle, Aksesuar Güçlendirme ve Altdeğer özelliklerini de oyuna ekliyor. Oyuncular Altdeğer eklenmiş 6 yıldız aksesuarların yeni bir slotu olacak ve malzeme kullanarak güçlendirilebilecek.

Ayrıca düzenlenecek çeşitli etkinliklerle oyunun 500’üncü günü kutlanacak ve 6 Nisan 2017 tarihine kadar giriş yapan oyunculara özel bir Yedi Şövalye kahramanı hediye edilecek. Oyuncular giriş yaptıkları günlerin toplam sayısına göre maksimum üç tane özel kahraman daha elde etmek için hak kazanacaklar.

Bunların yanında, 23 Şubat 2017 tarihinden itibaren iki haftalık etkinlik süresince, Çağırma Dükkanı’ndan 3-6 Yıldız bir kahraman çağırarak 50’nci kahramanını elde eden oyunculara 4 Yıldız Kyle garantili olarak hediye edilecek. Yeni özel kahramanı sunan bu etkinlikle ilgili daha fazla bilgi için oyun içi duyuruları takip edebilirsiniz.

Ek olarak, 6 Yıldız Kyle’ı +5 güçlendirenler Kilitaçan Leah karakteri elde ederken, birden fazla üstünleştirme yapanlar 6 Yıldız Dört Lord eşyası kazanacak.

Dünya çapında son derece popüler olan Seven Knights, 400’ün üzerinde farklı karakter biriktirip geliştirerek eğlenebileceğiniz sıra tabanlı mobil bir RPG’dir.

@HandeArpaligil