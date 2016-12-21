Yeni Yıl Hediyeniz VR’lı Olsun

Sevdiklerinize yeni yıl hediyeniz sanal gerçeklik olabilir

Türkiye’ye hızlı bir geri dönüş yapan Alcatel sevdiklerinize yeni yıl hediyeniz olarak IDOL 4 ve Sanal Gerçeklik Gözlüğünü alabilirsiniz diyor.

Yenilikçi ve zengin özellikli akıllı telefonlarıyla Türkiye’ye dönen Alcatel, yeni yılda sevdiklerine hediye almak isteyenlere yeni nesil akıllı telefonu IDOL 4 serisinin yeni üyesi Alcatel IDOL 4’ü sunuyor. Alcatel IDOL 4, en sevilen uygulamaları göz açıp kapayıncaya kadar ekranda çalışır duruma getiren Boom tuşu, zengin multimedya özellikleri, profesyonel kalitede çekim yapan kamerası, üstün ses kalitesi ve sanal gerçeklik deneyimi sunan VR gözlükleriyle bu yılın en gözde telefonları arasında yer alacak.

IDOL 4’ün bir diğer sürprizi de, sanal gerçeklik gözlüğüne dönüşen bir pakette gelmesi. VR gözlükleri, akıllı telefonla birlikte kullanıldığında kullanıcılar 360 derecelik bir seyir ve oyun dünyasına adım atmış oluyor. VR içerikli oyun ve videolar, Onetouch VR Store üzerinden telefona indirilebiliyor. Altın, koyu gri ve metalik gümüş renk seçenekleriyle tüketiciye sunulan Alcatel IDOL 4 yalnızca 7,1 mm kalınlığında. IDOL 4 VR paketiyle birlikte 999 TL’den satın alabilirsiniz.

@HandeArpaligil