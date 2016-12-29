Yeni yıla girerken hepimizin kafasında aynı sorular var, “Sevdiklerime ne hediye alabilirim?” Hatta, “Kendime ne hediye edebilirim?” diye sorabiliriz. Bende size, yeni yılda Alcatel Idol 4 ile VR dünyasına adım atın cevabını verebilirim.

Uzun yıllar cep telefonu piyasasında söz sahibi olan ve bir süre inzivaya çekilen Alcatel muhteşem bir geri dönüş yaptı diyebilirim. TCL firması gibi bir devin gücünü arkasına alan Alcatel yeni modelleriyle gümbür gümbür geliyor. Size önerim ise, yeni yılda Alcatel Idol 4 ile VR dünyasına adım atın olacak

Geçtiğimiz haftalarda Silikon Vadisi TV programına konuk olan ve sizlere televizyon ekranlarından bazı özelliklerini aktardığımız Alcatel Idol 4 modelini yeni yılın yaklaşmasından dolayı tekrar gün yüzüne çıkarıyorum.

Alcatel Idol 4 modelini, eğer bir telefon hediye almayı düşünüyorsanız diğer marka ve modellerden ayıran en büyük farkının satış paketinden çıkan VR gözlüğü olduğunu sizlere söyleyebilirim. Şunu da ayrıca belirtmek isterim ki, satış paketinden çıkan VR gözlüğü, kesinlikle 50-100 TL ye satılan ve neredeyse Cardboard denilebilecek VR gözlüklerle bir tutmamanız. Bu gözlük ile kendi Littlstar VR mağazasından özel içerikleri rahatlıkla indirebiliyor ve VR dünyasının keyfine varıyorsunuz.

Şimdi, Alcatel Idol 4 modelinin VR gözlük hediyesini cebimize koyduktan sonra MWC 2016 kongresinde birçok ödül toplayan bu modelin diğer teknik özelliklerine tekrardan bir değinelim.

5.2” FHD 1080×1920 IPS LTPS 16M Renk Ekran, Live UI (Parallax UI) Efektlere Sahip 2D Cam ile ekran manasında bizleri gerçekten tatmin ediyor.

Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 8 Çekirdek (4×1.5 GHz + 4×1.2 GHz), Adreno 405, 3 Gb Ram ve 16 Gb Mikro Sd Kart ile arttırılabilr hafızayla gelen Idol 4, performans olarak da gayet tatmin edici. İşletim sistemi olarak Android 6.0 Marshmallow kullanan model akıcı olarak kullanılabiliyor.

13 MP. Arka ve 8 MP. Ön kamera ile gelen modelin her iki yüzünde de flaş özelliği bulunuyor. Öyle ki, ön kameranın hemen yanına konumlandırılmış bildirim ışığının flaş olarak kullanılabilmesi geçekten çok iyi düşünülmüş. Ağır çekim, HDR ve Panoromik çekim yapabilen 6P lense sahip olan kamera (0.6s) çekim hızıyla her anı yakalamanızı sağlıyor. Ön kamerada 84 derecelik geniş açıyla çekim imkanı sunan model ile özçekim (selfie) lerde hiçbir kareyi kaçırmayacaksınız. FHD video çekimi yapabilen kamerası ve EIS özelliğiyle kaliteli video çekimine de sahip oluyorsunuz. Ayrıca Canlı Video çekimi özeliğiyle Facebook ve Twitter üzerinden tek tuşa basarak canlı yayın yapabiliyorsunuz.

Stereo Speaker özelliğiyle ve içerisinde bulunan radyo özelliğiyle güzel bir ses deneyimi yaşayabileceğiniz Idol 4 modelinin bende yarattığı en büyük etki ise, Alcatel‘in geçmiş zamanlarda sloganı olan ve birçok modeline isim olarak verdiği “One Touch” benzeri kullanım sunan, sağ tarafa yerleştirilmiş olan “BOOM” tuşu. Bu tuş ile çeşitli ekranlarda veya menülerde bulunduğunuzda her noktada farklı tanımlama yapabiliyorsunuz.

Telefonun bir diğer özelliği ise, telefonun alt-üst algısının olmaması. Şimdi bu ne demek diyebilirsiniz. Telefon 3.6w X2 stereo speaker ve çift mikrofona sahip, yani telefonu hangi şekilde elinize alırsanız alın, görüşme yapabiliyorsunuz. Özellikle cebinizden çıkarırken veya konsantre bir ile uğraşırken telefonu direkt olarak istediğiniz yönüyle kullanabiliyorsunuz.

Teknik özelliklerinin yanı sıra, dizayn olarak da çok hoş bir görünüme sahip olan Alcatel Idol 4‘ün ön ve arka tarafında cam kullanılmış 7.1mm incelik ile tasarım birleşince gerçekten şık bir görüntü ortaya çıkıyor.

Kutu içeriğinde VR bulunan model bununla sınırlı kalmıyor. Ayrıca, kutu içeriğinde kılıf ve ekran koruyucu da sunan Idol 4, sizi aksesuar arama ve satın alma derdinden kurtarıyor. 1.099 TL lik fiyatıyla, özellikleri ve satış paketinden çıkanlar düşünüldüğünde gerçekten çok iyi bir hediye alternatifi diyebilirim. Sevdiklerinizi veya kendinizi sevindirebileceğiniz Alcatel Idol 4, yılbaşı hediye alternatifinde aklınızda mutlaka bulunmalı. Televizyon programımızdaki yayının geniş kapsamlı olan videosunu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim.

@ardameric