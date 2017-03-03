Yılan Oyunu Facebook Messenger ile Geri Dönüyor

İkonik Yılan oyunu Facebook Messenger ile geri dönüşü muhteşem mi olacak?

Cep telefonunuzda daha fazla zaman geçirmeye hazır olun. HMD Global, Facebook’taki Instant Games platformlar arası deneyimin bir parçası olan kült yılan oyunu yeni versiyonuyla geri geliyor: Snake for Messenger. İnsanların kalplerine kazınan dünyaca ünlü oyun, arkadaş gruplarıyla oynanmak üzere yeniden tasarlandı ve öncekine kıyasla daha da eğlenceli hale getirildi.

Yılan, ilk kez 90’ların sonlarında Nokia telefonlarında yer almıştı ve o tarihten bu yana 400 milyonun üzerinde telefonda oynandı. Kullanıcıların artık nostalji yapmak için eski telefonlarını bulup çıkarmalarına gerek yok. HMD Global, herkesi Facebook’taki Instant Games platformunda bu ücretsiz oyun çevresinde birleşmeye ve arkadaşlarına meydan okumaya davet ediyor.

Orijinalinde olduğu gibi oyuncular, puan alabilmek adına yol üstündeki elma ve böcekleri yemesi için yılanı ekranda hareket ettirecek. Yılan ne kadar yerse o kadar uzayacak ve kontrol edilmesi daha güç hale gelecek. Her biri farklı bir düzene ve yılan derisine sahip altı seviye var. Oyuncular, üç hızdan birini seçebiliyor. Ne kadar hızlı olunursa o kadar çok puan kazanılıyor. Ayrıca arkadaşlar ya birebir ya da grup olarak liderlik panosunda kimin en yüksek puana sahip olduğunu görebiliyor. Bu da oyuna dostça bir rekabet katıyor.

Yılan’ın yenilenmiş sürümünün, tüm zamanların en çok satan telefonlarından birinin modern bir dönüşümü olan yeni Nokia 3310’a da önceden yüklenecek olması Yılan’ın geri dönüşünü daha da heyecanlı hale getiriyor.

@HandeArpaligil