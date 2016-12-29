Vestel çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor ve Türkiye’ye kaliteli ürünleri uygun fiyat ile sunmayı kendine hedefliyor. Yılbaşında sevdiklerinize Venus verin, çünkü bunun için artık bir sebebiniz daha var diyebilirim.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de satışa sunulan, dizayn ve teknik özellikleriyle göz dolduran Vestel V3 5580 dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Yılbaşında sevdiklerinize Venus verin tavsiyemi size açıkça söyleyebilirim.

Peki geçtiğimiz hafta Silikon Vadisi Tv programımıza da konuk olan, teknik özellikleri ve tasarımı hakkında sizlere televizyon ekranlarından aktardığımız bu yeni model bize neler sunuyor ve hakikaten bahsettiğim gibi güzel ve bir o kadar ilgi çekici özelliklere sahip mi?

8 Çekirdekli, 1.3 GHz Mediatek 64 Bit İşlemci, 3 Gb Ram ve 16 Gb. dahili ve Mikro Sd kart ile arttırılabilir hafıza ile geliyor. Mediatek işlemci bulunması kimsenin kafasında soru işareti yaratmasın, çünkü bu işlemci sayesinde hem akıcı, hem de düşük batarya tüketimine sahip bir telefon olduğu gözümüze çarpıyor.

5.5″, 1920×1080 Full HD LTPS IPS Ekran ile göz dolduran bir ekran görüntüsüne sahip olduğunu sizlere net bir şekilde aktarabilirim. Bu modeli elinize aldığınızda %76.6 Ekran-Kasa oranına sahip olmasından dolayı, 5.5″ ekrana sahip bir telefon kullanırken, elinizde 5″ lik bir telefon tutuyorsunuz hissi gerçekten mükemmel. Ekran-Kasa oranının bu düzeyde olması dizayn ve tasarım olarak güzel gözüktüğü gibi, elinizde ve cebinizde çok rahat bir kullanım sağlıyor.

16 MP Arka Kameraya sahip olan V3 5580 modelinin gece çekimlerinizde net bir görüntü alabilmeniz için arka kısmına yerleştirilmiş 3-Led flaş bulunuyor. 5 MP Ön Kameraya sahip olan model ile geniş açılı öz çekim (selfie) çekmek gerçekten keyif verici. HDR özelliğiyle de çektiğiniz fotoğraflarda en güzel renkleri sağlayabilirsiniz.

Kızılötesi ve Fm Radyo özellikleri de bulunan V3 5580 bu özellikleriyle birçok rakip modelden kendisini ayırıyor. Kızılötesi (Infrared) ne işe yarayacak diyebilirsiniz. Kızılötesi ile tüm kızılötesi cihazları kumanda edebilirsiniz. Kumanda edemediğiniz model olursa , akıllı öğrenme özelliği ile öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin; Tatile gittiğiniz otelin odası beklediğinizden soğuk ve ısıtma sistemi yeterli değil, resepsiyon ise size klimanın kumandasını elektrik tüketiminden dolayı vermek istemiyor. V3 5580 niniz varsa bu hiç problem değil. Elinizde bulunan telefonunuzdan kumanda edebilirsiniz. Evde otururken kumanda nerede diye aramanıza gerek yok. Telefonunuz devamlı elinizde ve telefonunuzla evdeki tüm cihazlarınızı kumanda edebilirsiniz. Radyo özelliğine gelince, radyo özelliğini hoparlörü kullanarak sesi dışarı verme imkanı da sunan V3 5580 ile müziğiniz her an yanınızda.

3.000 mAh güce sahip bataryasıyla yolda kalmayacağınız kesin. Düşük güç tüketimine sahip işlemcisini böyle bir batarya ile desteklemesi kullanıcılar için oldukça faydalı olmuş.

Android Marshmallow 6.0.1 ile gelen V3 5580, Vestel tarafından optimize edilmiş bir arayüz sunuyor. Bu arayüz ile birçok kullanışlı özelliğe erişebiliyorsunuz. Bu özelliklerden en çok ilgimi çeken jest özellikleri oldu. Nedir bu jest diye soracaksınız? Jest, yani ekran üzerine çizdiğiniz hareket ile kullanım. Örneğin; Mesaj uygulamasını açmak istiyorsanız bir ‘M’ harfi çizerek direkt olarak uygulamayı açabiliyorsunuz. Bunun gibi birçok uygulamayı bu şekilde hareketler ile atama yapabilirsiniz. El feneri özelliğini açmak için ise, telefonu sallamanız yeterli. En olmadık anda, ihtiyacınız olursa, el feneriniz 3-Led güçlü ışık ile her an yanınızda. Türk motifleri taşıyan Nzar bonuklu temalardan, çay karıştırma sesi ile gelen mesaja, “Kırmızı-Beyaz” diye bağıran zil sesinden, “Ankara Havası” zil sesine kadar çok çeşitli kişiselleştirilebilir seçenekler sunan V3 5580 benim gerçekten beğenimi kazandı.

Şimdi diyebilirsiniz ki, bu kadar övgü neden bu telefona. Vestel markası, Türk telefon üretimine bir yatırım yapıyor, başka Türk markaları da aynı şekilde yatırım yapıyor. Ancak Vestel, bu model için belirlediği fiyat ile gerçekten büyük bir övgüyü hak ediyor. Başka Türk markaları bu teknik özelliklere veya benzer özelliklere sahip modelleri 1.500 TL bandında piyasaya sürerken, Vestel, V3 5580 için sadece 899 TL olarak belirlediği fiyat ile gerçekten tüketicilerin beğenisini hakediyor.

Yeni yıl yaklaşırken ve hepimiz hediye alternatifleri düşünürken, size bu güzel modeli alternatif olarak sunmaz isem, haksızlık etmiş olurdum. Geçtiğimiz hafta televizyon programımızda Test Merkezimize konuk ettiğimiz V3 5580‘ in daha detaylı incelemesini aşağıdaki videomuzdan izleyebilirsiniz.

@ardameric