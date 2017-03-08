Yılın ilham Perisi Kadınlar Kimler?

İşte yılın ilham veren kadınları listesi:
The Brand Age dergisi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel “Yılın İlham Veren Kadınları”nı seçti.
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Çalışan, üreten, topluma katma değer yaratan ve en önemlisi gelecek kuşakları yetiştiren kadınların aktif olduğu toplumlar, daha gelişmiş ve şüphesiz daha modern. Erkek egemen tarih sayfalarında yarışa geç başlayan kadınlar, bugün bilimden sanata, spordan siyasete, mühendislikten eğitime pek çok alanda başarı hikayeleri ile gündemdeler.
The Brand Age Dergisi yazarlarının ve iş ortaklarının oylaması ve Adba International’ın sosyal medya analizi sonuçları ile belirlenen listede 15 farklı kategoride yılın ilham veren kadınlarını değerlendirdi. Ayrıca bu yıl bir ilk yapıldı ve yılın ilham veren iki erkeği de seçildi.
İşte bu yıla damgasını vuran ve başarılarıyla ilham olan kadınların listesi:
Yılın İş Kadınları:
Demet Sabancı Çetindoğan, Zeynep Bodur Okyay, Yasemin Gür Solmaz
Yılın Girişimci Kadınları:
Funda Özer Baltalı, Şule Mene, İSMEK
Yılın Global Kadınları:
Güler Sabancı, Deniz Gamze Ergüven, Zeynep Erkunt Armağan, Eczacıbaşı Vitra Voleybol Klubü
Yılın Haberci Kadınları:
Banu El, Cansu Canan Özgen, Pelin Çift
Yılın Sinemacı Kadınları:
Nevra Serezli, Ayşen Gruda, Demet Akbağ
Yılın Ekran Yüzü Kadınları:
Esra Bilgiç (Diriliş Ertüğrul), Deniz Çakır (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz), Bergüzar Korel (Vatanım Sensin), Hülya Darcan (Diriliş Ertuğrul)
Yılın Marka Yüzü Kadınları:
İrem Derici (DeFacto), Meryem Uzerli
Yılın Duyarlı Kadınları:
Nurten Öztürk, Dr. Havva Sula, Müge Kesmez, Şerife Boz ve Semra Tutar
Yılın Reklam ve Medya Planlamacı Kadınları:
Demet İkiler, Burcu Özdemir Kayımtu, Ceyda Uzman
Yılın Fenomen Kadınları:
Damla Biliç, Şeyma Subaşı, Demet Akalın
Yılın Yazar Kadınları:
Ayşe Kulin, Şule Gürbüz, Nuran Tezcan
Yılın Sanatçı Kadınları:
Kalben, Çiğdem Erken, Derya Uluğ
Yılın Bilim Kadınları:
İlayda Şamilgil, Neva Çiftçioğlu
Yılın Sporcu Kadınları:
Çağla Büyükakçay, Kübra Dağlı, Şahika Ercümen
Yılın İz Bırakan Kadınları:
Oya Aydoğan, Romalı Perihan, Gönül Ülkü Özcan, Naşide Göktürk, Heyecan Başaran
“Yılın İlham Veren Erkekleri”
Şahan Gökbakar ve Engin Altan Düzyatan
@HandeArpaligil