YouTube Materyal Tasarımı Herkesin Kullanımına Açtı

Birkaç yıldır süren test aşamasının ardından YouTube materyal tasarımını masaüstünde özel bir URL gerektirmeden kullanıma açtı.

YouTube’un açıklamasına göre bu tasarımın amacı mobil uygulamadaki sadeliği ve kolay kullanımı masaüstü versiyonuna getirmek. Bu tasarım ile beraber içerikler daha fazla ön plana çıkacak.

Yeni tasarım sınırsız scroll özelliği getiriyor. Kullanıcıların profil sayfasında öne çıkarılan video daha büyük gösterilecek. Videolar sinema modunda gösterildiğinde oynatıcının üst kısmı ve arama bölümü siyah oluyor. Diğer taraftan Koyu Renk modu da direkt olarak profil resmi altından açılan menüden kolay bir şekilde aktif hale getirilebiliyor.

Materyal tasarım ile beraber sitenin sağ tarafında yer alan menülerin şekli de değişti. Üye olunan kanalların profil fotoğrafları artık daha büyük gözüküyor. Ayrıca buradaki menü daha açık renkli.

Materyal tasarım bir süre önce dünya çapında kullanıma açılmıştı ancak sınırlı sayıdaki kullanıcı tarafından test ediliyordu. İstenen geri dönüşler elde edilince yeni tasarım kullanıma açıldı.