Yüz Yeni Pokemon Geliyor

Yeni Pokemon nasıl olacak?

Eski popüler günlerine tekrardan kavuşmayı hayal eden Pokemon oyunu, yeni Pokemon karakterleriyle ilgiyi tekrar kendinde toplamaya çalışıyor.

Pokemon GO rekor kıran nadir oyunlardan biri ama maalesef şu anda o günlerden çok uzakta. Bu düşüşten 100 yeni Pokemon bu oyunu kurtarabilecek mi bilinmez ama söylentilere göre bir çok yeniliğin de içinde bulunduğu büyük bir güncelleme yayınlanacak. Gerçi henüz Nintendo ya da Niantic bu güncellemeyi resmileştirmedi ama uzmanlara göre yenilikler bu oyunun kötü gidişatına engel olabilir ve Pokemon Go tekrardan kitlelerin oynadığı bir çılgınlık haline gelebilir.

@HandeArpaligil