Yüz Yeni Pokemon Geliyor

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100-pokemon

Yeni Pokemon nasıl olacak?

Eski popüler günlerine tekrardan kavuşmayı hayal eden Pokemon oyunu, yeni Pokemon karakterleriyle ilgiyi tekrar kendinde toplamaya çalışıyor.

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100-yeni-pokemon

Pokemon GO rekor kıran nadir oyunlardan biri ama maalesef şu anda o günlerden çok uzakta. Bu düşüşten 100 yeni Pokemon bu oyunu kurtarabilecek mi bilinmez ama  söylentilere göre bir çok yeniliğin de içinde bulunduğu büyük bir güncelleme yayınlanacak.  Gerçi henüz Nintendo ya da Niantic bu güncellemeyi resmileştirmedi ama uzmanlara göre yenilikler bu oyunun kötü gidişatına engel olabilir ve Pokemon Go tekrardan kitlelerin oynadığı bir çılgınlık haline gelebilir.

@HandeArpaligil

  • Tolga Kahraman

    İphone 6s i iphone 7 diye müjde verip satacaksın hadi onu geçtim de lansmanında mario tanıtıp insanlar ile ala etmenin anlamı nedir yahu… Hasretle bekliyoruz mario yu.!!! Apple watch series 2 alın pikaçu da sizi görsün… Bu Amerikan toplumu kadar saf bir toplum görmedim valla… Kelli felli adamlar Mario tanıtıldığında nasıl alkışladılar ama… Gülerim apple ın ağlanacak haline…