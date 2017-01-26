Zenfone 3 Ailesinin Yeni Üyeleri

Asus bugün yaptığı lansmanda Zenfone 3 ailesinin yeni parlayan yıldızlarını tanıttı

Zenfone 3 ailesinin dikkat çeken iki yeni modeli Zenfone 3 Max ve Zenfone 3 Laser bugün yapılan lansmanda tanıtıldı ve büyük beğeni topladı.

Zenfone 3 Laser ve Max modellerinin özellikleriyle birlikte satış fiyatlarını da paylaşan Asus Türkiye, Zoom modeliyle ilgili de Mart ayını beklememizi müjdeledi. Zenfone Zoom modelinin henüz fiyatı netleşmezken Zenfone 3 Laser 1299TL’den, Zenfone 3 Max modeli de 1099TL’den satılacak.

Zenfone 3 Laser, Zenfone 3 Max modeline göre daha üst donanıma sahip diyebiliriz. Qualcomm 8 çekirdekli Snapdragon 430 chipsetiyle 32GB hafıza seçeneği olan bu akıllı telefonda 2GB RAM tercih edilmiş. 3000 mAh bataryaya sahip Zenfone 3 Laser F/2.0 diyafram değeriyle lazer auto fokusla desteklenen 13 Megapiksel kamera ve 8 Megapiksel ön kamerasıyla dikkatleri üstüne çekiyor.

Ailenin diğer tanıtılan üyesine baktığımızda bu sefer MediaTek’in tercih edildiğini görüyoruz. Zenfone 3 Max’de MediaTek 4 çekirdekli MT6737M işlemcisi 5.2″ ekran boyutunda iki farklı versiyon mevcut. İlk seçenekte 2GB RAM ve 16GB depolama mevcutken diğerinde 3GB RAM ile 32GB depolama alternatifi var. F/2.2 diyafram değerine sahip 13 Megapiksel arka ve F/2.0 değerinde 5 Megapiksellik ön kameraya sahip olan üründe 4130 mAh batarya mevcut. Uzun dayanan batarya konusuna odaklanmış Zenfone 3 Max kamerası yüzünden tercih edilecek gibi gözüküyor. Farklı modellerle birbirinden değişik önceliklere sahip kullanıcıları hedefleyen Asus beklenen satış grafiğine ulaşabilecek mi acaba?

@HandeArpaligil