Zenfone 3 de Nougatlanıyor

Asusun en yeni modeli de artık nougatlanıyor

Android Nougat işletim sistemi tanıtıldıktan sonra markaların amiral gemisi modelleri nougatlanıyor ve kullanıcılarını güncellemeleri için teşvik ediyorlar.

Asus kullanıcıları için beta sürümünü yayınlamaya başlamıştı ve beta sürümü nougat güncellemesinin habercisi olarak yorumlanabilir. Sonunda Asus Zenfone 3 kullananlara Android güncellemesini resmi olarak yayınlamaya başladı. Filipinler’de Asus Zenfone 3 sahipleri ilk olarak bu güncellemeye kavuştular ama sıra diğer ülkelere de gelecek.

Android’in Nougat versiyonda en dikkat çeken özellik iki uygulamanın tek ekranda açılıp birlikte kullanılabildiği Multiwindow ve de herkesin ortak derdi olan batarya için tasarruf sağlayan Doze. Sizin de Zenfone 3 akıllı telefonunuz varsa güncellemeyi yükleyip telefonunuzun Nougatlanmış halini kullanmanızı tavsiye ederiz.

@HandeArpaligil