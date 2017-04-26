ZTE’nin Yeni Telefonu Android Nougat ile Geliyor

ZTE Android Nougat işletim sistemine sahip, orta segmente hitap edecek olan üstün özelliklere sahip yeni telefonu Max XL’ı duyurdu.

ZTE Max XL 6 inç Full HD ekrana sahip ve telefonun satış fiyatı sadece 129.99$. Şirketin orta segmente hitap edecek telefonunda Android’in son sürümünün ve parmak izi okuyucusunun yer alması oldukça başarılı. Telefon özellikle video yayınlamayı ve oyun oynamayı öne çıkartarak tanıtıldı. Ancak 2GB RAM’e sahip olan bu telefonla bunların ne kadarı yapılabilir merak konusu.

Yine de ücretine bakıldığında sunduğu ekran büyüklüğü ve güncel işletim sistemi avantajları oldukça iyi. Ekran videolar için iyi olsa da çözünürlük çok yüksek değil.

İşte Max XL’ın özellikleri;